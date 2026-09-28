聽新聞
0:00 / 0:00

勞保恐連11年入不敷出 明年起費率調升至13%

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
明年起勞保費率調升至13%，達法定天花板，然而保費調升對勞保財務改善有限。圖／聯合報系資料照片
明年起勞保費率調升至13%，達法定天花板，然而保費調升對勞保財務改善有限。圖／聯合報系資料照片

明年起勞保費率調升至13%，達法定天花板，然而保費調升對勞保財務改善有限。勞保基金2027年預算書揭露，明年勞保保費收入約5,687.3億元，勞保給付6,798.9億元，收支短絀1,111.6億元，將是連11年「入不敷出」。

勞保收支自2017年首次出現短絀後，一去不回頭，至2027年將連11年收支失衡，且恐連二年短絀金額破千億，持續敲響財務警鐘。

勞保普通事故費率明年調升0.5個百分點，達到13%，其中1%為就業保險費率，12%為勞工保險費率，包含雇主、勞工、政府等，明年合計增加挹注勞保財務約230億元，不過對整體財務而言，仍有如杯水車薪。

政府近年為支持勞保財務，透過公務預算、特別預算撥補勞保基金，加上近年投資績效不錯，都發揮支撐勞保效果。不過若單純觀察勞保保費及給付情形，保費自2017年出現「入不敷出」，當年度短絀272億元，之後連年逆差，至2025年已連九年短絀。

今年保費收支情況同樣不樂觀，據勞保局預估，今年保費收入預計為5,299億餘元、給付達6,314億餘元，在未計入政府撥補及收益等收入後，收不抵支達1,015億餘元，首次短絀超過千億元；再依據明年預算書，收支短絀更將超過1,111億元，再寫新高。

今年實際勞保收支情況，要等到決算才會確定。據勞保局統計，今年截至7月底，勞保保費收入3,106億元，給付3,644億元，前七月實際短絀537億元。

另外，明年勞保保費收不抵支雖僅是預算書初步預估，不過整體而言，收支逆差年年擴大已成為趨勢。

受到高齡化、少子女化影響，領取勞保老年給付人數愈來愈多，加上近年因通膨調升給付，致老年年金給付快速成長，造成勞保短絀。不過勞保局強調，透過政府撥補、投資績效挹注，近年勞保基金水位仍呈穩健成長。

另觀察勞保潛藏負債，截至今年6月底，已增至逾13.8兆元，持續寫同期新高，一年間增加逾2,800億元，財務壓力仍舊沉重。其餘包含退撫基金、舊制軍公教退休金等，各級政府潛藏負債合計仍超過20.4兆元。

主計總處自2009年起公布政府潛藏債務，幾乎呈現一路攀升趨勢，尤以攸關千萬勞工權益的勞保潛藏負債最高，近年增加也最多。

勞保 勞保基金 保費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鼓勵延後退休！65歲以上勞工可續保勞保 老年年金最高可加給20%

最低工資連11漲 政府補貼製造、服務業 勞陣：恐造成企業依賴低薪紅利

金管會爆1國銀房貸申報「錯誤近10年」 校正回歸逾放飆破97億

8月國銀房貸逾放逼百億！1家銀行報錯近十年 高逾放提前15個月浮現

相關新聞

勞保恐連11年入不敷出 明年起費率調升至13%

明年起勞保費率調升至13%，達法定天花板，然而保費調升對勞保財務改善有限。勞保基金2027年預算書揭露，明年勞保保費收入約5,687.3億元，勞保給付6,798.9億元，收支短絀1,111.6億元，將是連11年「入不敷出」。

勞保收支短絀逐年擴大 政府八年來撥補6,470億

勞保收支短絀逐年擴大，為減緩勞保基金財務壓力，政府自2020年起逐年撥補勞保基金，若2027年編列預算數獲立法院三讀通過，八年間撥補金額將達6,470億元。

營銷寵粉 餐飲業拉攏會員黏著度

在會員經濟帶動下，餐飲業競爭公式改變。過去促銷強調第二件半價、買一送一、滿額折扣等做法，但業者表示，連鎖餐飲愈來愈希望爭取會員上門消費，贈點數後提供優惠，吸引客人重複消費，創造把客戶留在自己生態系的能力，目標不僅是拉新客，還要提高回訪率、消費頻率與顧客終身價值。

餐飲數據戰 「把優惠給最需要的人」

連鎖餐飲業搶會員背後，代表的是進入數據戰，從「誰來吃」進化到「知道你下一餐吃什麼」，而過去餐飲業搶客，買一送一、第二件半價等是常見的促銷手段，隨著會員經濟興起，促銷邏輯也從「所有人一起優惠」，轉向「把優惠給最需要的人」，促銷進入精準投放時代。

歐亞搶著買 全球恐爆發天然氣爭奪戰

隨著冬季將臨，歐洲需要取得更多液化天然氣（ＬＮＧ）供應以供暖，同時亞洲買家又比以往願意支付更高價格，全球可能爆發ＬＮＧ爭奪戰，並進一步推升價格。

本周財經焦點

本周財經焦點

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。