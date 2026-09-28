勞保恐連11年入不敷出 明年起費率調升至13%

明年起勞保費率調升至13%，達法定天花板，然而保費調升對勞保財務改善有限。勞保基金2027年預算書揭露，明年勞保保費收入約5,687.3億元，勞保給付6,798.9億元，收支短絀1,111.6億元，將是連11年「入不敷出」。

勞保收支自2017年首次出現短絀後，一去不回頭，至2027年將連11年收支失衡，且恐連二年短絀金額破千億，持續敲響財務警鐘。

勞保普通事故費率明年調升0.5個百分點，達到13%，其中1%為就業保險費率，12%為勞工保險費率，包含雇主、勞工、政府等，明年合計增加挹注勞保財務約230億元，不過對整體財務而言，仍有如杯水車薪。

政府近年為支持勞保財務，透過公務預算、特別預算撥補勞保基金，加上近年投資績效不錯，都發揮支撐勞保效果。不過若單純觀察勞保保費及給付情形，保費自2017年出現「入不敷出」，當年度短絀272億元，之後連年逆差，至2025年已連九年短絀。

今年保費收支情況同樣不樂觀，據勞保局預估，今年保費收入預計為5,299億餘元、給付達6,314億餘元，在未計入政府撥補及收益等收入後，收不抵支達1,015億餘元，首次短絀超過千億元；再依據明年預算書，收支短絀更將超過1,111億元，再寫新高。

今年實際勞保收支情況，要等到決算才會確定。據勞保局統計，今年截至7月底，勞保保費收入3,106億元，給付3,644億元，前七月實際短絀537億元。

另外，明年勞保保費收不抵支雖僅是預算書初步預估，不過整體而言，收支逆差年年擴大已成為趨勢。

受到高齡化、少子女化影響，領取勞保老年給付人數愈來愈多，加上近年因通膨調升給付，致老年年金給付快速成長，造成勞保短絀。不過勞保局強調，透過政府撥補、投資績效挹注，近年勞保基金水位仍呈穩健成長。

另觀察勞保潛藏負債，截至今年6月底，已增至逾13.8兆元，持續寫同期新高，一年間增加逾2,800億元，財務壓力仍舊沉重。其餘包含退撫基金、舊制軍公教退休金等，各級政府潛藏負債合計仍超過20.4兆元。

主計總處自2009年起公布政府潛藏債務，幾乎呈現一路攀升趨勢，尤以攸關千萬勞工權益的勞保潛藏負債最高，近年增加也最多。