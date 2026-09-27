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醫院也要深度節能！經部：高雄長庚推智慧藥品倉儲 評為智慧節能醫院

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

深度節能現已推進到醫療院所。經濟部能源署表示，高雄長庚透過中央智慧監控、空調節能控制及智慧藥品倉儲等創新應用，打造兼具智慧醫療與永續發展的智慧節能醫院，獲得今年節能標竿獎金獎。

經濟部能源署日前舉辦「2026年節能標竿觀摩研討會」，邀請節能標竿獎金獎得主高雄長庚紀念醫院分享節能實務經驗，現場超過百位業者與ESCO（能源技術服務）廠商共襄盛舉。

能源署表示，行政院推動「深度節能計畫」成效持續累積，截至2026年8月已累計節電達144.66億度，相當於348萬戶家庭全年的用電量。為協助企業加速節能轉型，能源署持續提供節能診斷與輔導、設備改善補助及ESCO（能源技術服務）等多元資源，協助業者盤點用能狀況、有效規劃改善方案，降低節能投資與技術導入門檻。期盼透過節能標竿廠商的經驗分享，促進同儕加速落實節電工作。

榮獲金獎的高雄長庚紀念醫院，導入ESCO技術服務，運用智慧化管理系統並積極汰換高耗能設備，2024年節電約907.5萬度。在關鍵的空調系統上，採用高效率主機搭配AI智慧控制，並依季節引入外氣調節，節能成效斐然。此外，更結合智能藥品傳遞倉儲設備管理、照明智慧感應及鍋爐廢熱回收等多元措施，將節能理念融入院區各層面。透過精準的數據分析與智慧監控，高雄長庚在維持全天候醫療服務及醫療品質的同時，大幅提升能源使用效率，展現大型醫療院所推動深度節能的標竿成果。

能源署表示，為擴大服務業節能經驗交流，這次活動亦邀請同組銀獎單位分享不同場域的節能實務，包括：大林慈濟醫院透過磁浮式冰水主機及手術室獨立冰水系統提升空調效率；國研院國家生物模式中心南部設施則以不中斷營運的方式完成一級能效冰水主機汰換與中央監控優化。同時邀請ESCO協會林明鴻理事說明深度節能與ESCO服務的實務應用，結合技術展示、案例交流及現場觀摩，讓與會者透過實際案例了解節能措施的規劃思維與導入作法，作為後續推動節能改善的實用參考。

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