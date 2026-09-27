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鼓勵延後退休！65歲以上勞工可續保勞保 老年年金最高可加給20%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
少子化缺工，勞工延後退休將成趨勢。為保障高齡勞工的保險權益，勞動部表示，年滿65歲以上仍持續工作的勞工，可依勞工保險條例規定繼續參加勞保，在職涯延續的同時持續享有勞工保險的保障。聯合報系資料照
少子化缺工，勞工延後退休將成趨勢。為保障高齡勞工的保險權益，勞動部表示，年滿65歲以上仍持續工作的勞工，可依勞工保險條例規定繼續參加勞保，在職涯延續的同時持續享有勞工保險的保障。聯合報系資料照

少子化缺工，勞工延後退休將成趨勢。為保障高齡勞工的保險權益，勞動部表示，年滿65歲以上仍持續工作的勞工，可依勞工保險條例規定繼續參加勞保，在職涯延續的同時持續享有勞工保險的保障。

惟勞工若已請領勞保老年給付再投入職場的勞工，依法不得再參加勞工保險，但應依勞工職業災害保險及保護法規定參加勞工職業災害保險，以獲得工作安全保障。

勞動部表示，勞工繼續加勞保期間，享有勞保提供的各項保險給付權益，例如傷病給付、失能給付等，讓工作期間更安心；持續加保期間可繼續累積年資，年金累積年資無上限，工作越久，未來每月可領取的老年年金給付金額越高；此外，若選擇延後請領老年年金給付，還可享有展延加給，最高可加給20%，提升退休後的經濟保障。

勞動部進一步提醒，勞工申請老年給付除須符合一定的年齡與年資規定外，並應辦理離職退保；如果是已經領取勞保老年給付再投入職場的勞工，依法不得再參加勞工保險，但應依勞工職業災害保險及保護法規定參加勞工職業災害保險，以獲得工作安全保障。

勞保 退休 勞工

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