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SK海力士子公司 擬明年在美上市

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

南韓記憶體大廠ＳＫ海力士旗下儲存事業Solidigm（思得）考慮最快明年在美國上市，可能籌資一百五十億美元。路透引述知情人士報導，Solidigm已邀請投資銀行提案，遴選上市承銷團隊；若計畫成行，可能成為美國歷來規模最大的半導體公司上市案。

路透指出，Solidigm上市後估值可能高達一千五百億美元，彭博引述知情人士報導的估值為最高一千億美元。上市規模、時機和估值仍在初步討論階段，可能隨市場情況改變。ＳＫ海力士表示，Solidigm正評估提升競爭力的各種方案，但尚未確定具體計畫。

若估值達一千五百億美元，Solidigm將遠超近年上市的半導體業者。安謀（Arm）二○二三年上市時估值約五百四十億美元；Cerebras Systems在二○二六年上市時，按全面稀釋後股數計算，估值約五百六十億美元。路透引述知情人士指出，Solidigm可能藉上市，吸引看好人工智慧（ＡＩ）基礎設施的投資人。

Solidigm總部位於美國加州蘭喬科爾多瓦，生產ＮＡＮＤ快閃記憶體和固態硬碟（ＳＳＤ）。

ＳＫ海力士在二○二○年宣布以約九十億美元收購英特爾的ＮＡＮＤ以及ＳＳＤ事業，並且於二○二一年成立了子公司Solidigm。

Solidigm供應伺服器、雲端設施和資料中心使用的企業級ＳＳＤ，也開發供ＡＩ應用使用的大容量儲存產品。

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