台灣引入新核電 核安、電業法、環評待解

美國政府以經費挹注新式核能的研究，傳統大廠及新創公司均投入ＳＭＲ及ＭＭＲ的開發，其中，發電容量較小的ＭＭＲ最快可能二○二八年就能交付商轉，清華大學預計最快於二○三○年引進ＭＭＲ，規畫做為學術研究之外，也為校園提供低碳電力。ＳＭＲ與ＭＭＲ在台灣的發展，有核安管制、電業法，以及環評規定等三面向的問題待釐清。

清華大學原子科學院長葉宗洸表示，新式核能反應器種類相當多，核安主管機關不可能針對每種新型設計，訂定鉅細靡遺的專屬管制標準，因此，比較可行的方式，是由反應器開發商先準備完整的安全資料，再接受台灣主管機關審查。

從核安管制來看，台灣目前並非無法審查新式反應器，未來若有國外供應商希望將新型反應器引進台灣，核安會可要求供應商必須提供反應器安全設計、測試結果等完整資料，與台灣買方共同向核安會提出申請，再由核安會依申請內容進行安全審查，若資料不足，則要求開發商進一步說明或補強，有助縮短整體審查時間。

其次是電業法的限制，民間企業未來能否利用ＳＭＲ或ＭＭＲ自行發電，需要面對的是電業法。葉宗洸指出，依現行制度，民間使用核能發電涉及主管機關的審查與許可，如果企業是為了自身用電需求，希望採取「自發自用」模式，多餘的電力不售回給台電，則現行制度並非完全沒有申請空間；不過，真正解法還是修改電業法，開放有需求的企業可以使用小型核電或微型核電。

至於環評的必要性及要求，葉宗洸表示，新式核能反應器的廠界比傳統核電廠小很多，因為這類的反應器是被動式安全設計、本質性安全設計，風險比傳統反應器小得非常非常多，甚至有些反應器在設計上就容許一般空氣冷卻，這與傳統核能反應器必備大量冷卻水不同，廠界範圍可以做到很小，環評需求值得再討論。

美國生產的ＭＭＲ，不同公司產品最快分別於二○二八年、二○二九年商轉，葉宗洸透露，清華大學預計在商轉後兩年內引進台灣；另外，引進ＭＭＲ除了做學術研究，他們也考慮讓ＭＭＲ可以發電自用，提供校區使用低碳電力。