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世界技能大賽新增七職類 勞動部官員：台灣未有選手參加 會思考規劃

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／上海26日電
勞動部勞發署署長黃齡玉表示，目前七個新比賽項目台灣未有選手參加，未來會思考規劃。 記者黃雅慧／攝影
勞動部勞發署署長黃齡玉表示，目前七個新比賽項目台灣未有選手參加，未來會思考規劃。 記者黃雅慧／攝影

第48屆世界技能大賽將於27日閉幕，台灣派出47職類、53位國手參賽，與全球70個國家、逾千名選手同場競技，這次比賽新增無人機系統等七個項目，勞動部勞發署對本報表示，目前正加強企業與技職培訓的結合，呼籲企業投資培訓，也是投資未來的人才。

產業發展現實需求催生新興技術，本屆新增七個比賽項目包括軌道車輛技術、無人機系統、智慧安防技術、軟體測試、數字交互媒體設計、口腔修復工藝技術、零售等七個新賽項。

新的賽事項目跟主辦國需求也有關係，大陸人社部職業能力建設司司長吳禮舵指出，產業發展到哪裡，世賽賽項就跟進到哪裡，七個新賽項對接數位經濟、智慧製造、城市運維、民生服務等當前經濟社會發展的重點領域。

勞動部勞發署署長黃齡玉接受本報採訪表示，目前七個新職位台灣未有選手參加，未來也會思考規劃，原則上考量兩因素：一是產業發展需求、將來青年就業前景，同時評估要導入哪些新職類，如有需要參加新職類，不排除用徵召方式快速產出選手。今年也給團隊中的裁判長與技能顧問一項功課，讓他們觀摩新職類狀況，包括場地布置與規劃，然後將經驗帶回台灣。

另一因素，黃齡玉稱，希望新職類必須跟國內產業對接，因為各國工業發展程度不同，所以會對準台灣產業類別發展，讓青年從職訓一步步接軌。比如有幾位老師建議3D列印、倉儲物流在台灣就業市場有需求，就會納入報告進行整體評估。

AI對於技職的影響也是本屆賽事一大主題，黃齡玉舉例，他在本屆賽事展覽中看到，汽車修復已經與AI技術結合，該職類能通過攝像頭把修復過程數據傳輸到雲端進行數據整理，再反饋到汽車修復師，提升修復技能。傳統職業類別已跟新工具結合，這也是業界發展的趨勢。

事實上，本屆大會舉辦主題論壇也圍繞AI與技職之間關係。其中歐盟委員會就業、社會事務與融合總司揚·瓦爾霍拉在一場論壇中指出，「AI不是為了取代人，而是為了支持人、賦能人。」如果把AI融入到傳統技能培訓教育中，就能幫助從業者掌握與AI協作的能力，從而保證他們在AI時代能找到合適的工作。

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