非典型勞工占全體就業人數約6.86% 九成不想轉正

主計總處統計，2025年我國非典型工作者共79.9萬人，占全體就業人數約6.86%，其中僅6.7萬人、約8%多想改做「全時、正式工作」。換言之，高達九成非典型工作者不想轉正職。「15至24歲」非典型工作年輕人有14萬4,000人，他們之中僅8.19%想轉正職。

非典型工作包含部分工時、臨時性及人力派遣，2025年79.9萬人從事非典型工作，較2024年減少5,000人。最低工資時薪高於月薪，是否導致年輕人捨正職選擇打工，讓缺工加劇，各方看法不同。

台北市職業總工會理事長鄭力嘉說，越來越多工作型態屬於非典型，比如外送員、計程車駕駛等，投入這些工作可能確實有需要比較彈性的工時，無法轉正職。

工總常務理事何語則認為，高達九成非典型工作者、尤其是年輕人不想轉正職，是受到教育影響。