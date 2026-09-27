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正職薪資輸打工！時薪近十年累計調幅比月薪高16個百分點 加劇缺工

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
最低工資審議出爐，2027年最低工資30,900元，時薪調升至205元，由於長年最低工資月薪累計調幅低於時薪，近十年兩者調幅差距逾16個百分點。聯合報系資料照
最低工資審議出爐，2027年最低工資30,900元，時薪調升至205元，由於長年最低工資月薪累計調幅低於時薪，近十年兩者調幅差距逾16個百分點。聯合報系資料照

最低工資審議出爐，2027年最低工資30,900元，時薪調升至205元，由於長年最低工資月薪累計調幅低於時薪，近十年兩者調幅差距逾16個百分點。外界觀察到，正職薪資打工，可能加劇正職缺工

依2027年最低工資計算，若從事時薪，一個月以一天八小時、工作22天計算，時薪可領36,080元，月薪僅30,900元，中間差距達5,180元。近十年來，最低工資月薪調幅達54.4%，時薪調幅70.8%，兩者差距達16.4個百分點。

工總常務理事何語坦言，月薪跟時薪調幅不均，影響勞工投入正職意願：「我們就有考慮到這個現象，所以時薪有稍微縮小一點差距」，調幅換算起來時薪應該是206元，最後拍板決定採取205元。

何語指出，實務上正職還是有誘因吸引勞工投入。比如正職有資遣費、其他獎金，還有婚假、年假等，採用時薪的只有勞健保、勞退的基本保障而已。從資方角度來看，「做月薪會安定下來，就可以給予很多福利」；時薪工作者時間很自由，想玩就去玩，資方能給的福利就比較少。

台北市職業總工會理事長鄭力嘉認為，採取時薪或月薪的工作制度，兩者是不同概念。勞工考量投入正職原因，還是要看企業本質跟文化，是否能吸引勞工。

淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳直言，月薪跟時薪調幅差距，其實一直都被討論。如果勞工只在意實際薪水，不重視職涯累積、同儕互動經驗，那肯定會有人選擇投入總調幅較高的時薪工作。

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