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8月多項構成指標仍處高檔 景氣燈號挑戰連九紅

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
台灣景氣有望再寫紀錄。 聯合報系資料照
台灣景氣有望再寫紀錄。 聯合報系資料照

台灣景氣有望再寫紀錄。國發會景氣燈號，已連八個月亮出代表景氣「熱絡」的紅燈，29日將公布8月景氣對策信號。從近期出口、工業生產及內需等指標觀察，8月多項構成指標仍處高檔，景氣燈號可望續亮紅燈，追平2021年創下的史上最長「連九紅」紀錄。

依國發會公布，7月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，燈號續呈紅燈。九項構成項目中僅有兩項燈號變動，其中貨幣總計數M1B受到外資淨匯出等影響，由黃紅燈轉為綠燈、減少1分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃紅燈、增加1分。

其餘股價指數、工業生產指數、工業及服務業加班工時、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數，以及批發、零售及餐飲業營業額等七項燈號皆維持不變。

而目前已公布的8月數據仍相當強勁，出口達824億美元，寫歷年單月新高，年增41%；工業生產指數年增23.47%，其中製造業更成長24.61%，顯示AI、高效能運算及雲端服務需求持續支撐半導體、電子零組件等生產動能。

內需表現也提供支撐。受AI及高效能運算需求帶動相關電子零組件出貨暢旺，8月批發業營業額達1兆8,501億元，創歷年單月新高，年增65.4%也是歷年單月最高增幅；零售業營業額4,168億元、餐飲業950億元，也雙雙創歷年同月新高。三大內需相關產業同步正成長，反映民間消費力道仍平穩成長。

而作為景氣領先訊號的外銷訂單，8月金額更是首度突破單月千億美元大關，衝上1,029.6億美元，年增高達71.4%；8月製造業採購經理人指數（PMI）也升至62.5，連續11個月維持擴張，顯示企業接單與生產動能仍相當旺盛。

不過，並非所有指標都同步升溫。8月M1B年增率由7月的7.3%降至6.65%，資金面動能略有放緩；台經院最新調查也顯示，8月製造業營業氣候測驗點為100.73點，較7月修正後的101.22點小幅下滑。

整體來看，在出口、工業生產及內需等主要指標維持高檔下，8月景氣燈號續亮紅燈的機率仍高，可望追平史上最長「連九紅」紀錄。

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