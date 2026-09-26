AI時代台灣經濟戰略轉型 許添財：分散式小聯盟拓全球

商研院董事長許添財表示，台灣作為半導體與AI供應鏈核心，經濟戰略須轉型，從「製造代工」與「商品輸出」，躍升為「商業報國」。透過「分散式小聯盟」結盟，串聯美歐核心市場與新興市場基地，建立永續生態系，帶領150萬家中小企業走向國際。

財團法人商業發展研究院與捷克中小企業協會（AMSP ČR）10日在布拉格簽署「跨國產業合作與市場拓展合作意向書」。許添財在活動後接受中央社專訪，作以上表示。

許添財表示，當前全球經濟進入智慧經濟與AI盛世，台灣雖占據極為關鍵的供應鏈位置，但絕不能滿足於只賣晶片或硬體設備。

他說：「我們要的不只是賣商品，而是當AI盛世來臨的時候，全球生態系用小聯盟的方式，將美洲、歐洲、亞洲等重要國家串聯起來，讓台灣成為未來20年、30年全球AI盛世的領頭羊。」

許添財強調，未來布局全球的核心，不是「在台灣製造」（Made in Taiwan），而是「由台灣人製造」（Made by Taiwanese）。台灣人帶著技術、資本、經驗與合作精神走向世界，與各國夥伴共同投資與合作，讓台灣的能量在全球各地發揮。

●全球化轉向分散式小聯盟 台灣布局全球新戰略版圖

許添財說：「傳統的全球化已經死亡，但互通有無的需求依然強烈，結盟方式已經改變。」過去大規模、單一化的全球化架構已不復存在，取代的是「分散式小聯盟」的合作型態。在此新架構下，台灣憑藉兩大核心競爭力——「尖端科技」與「可信賴」，可在各個小聯盟中居於核心地位。

他說，台灣在經濟上沒有敵人，只有朋友，策略為透過投資與合作到處交朋友，創造互惠共榮。

針對全球戰略版圖的布局，許添財提出台灣搭配「核心市場」與「新興市場」協作的架構。舉例來說，以台灣為基礎，串聯美國核心市場，以及東南亞、印度等新興市場，形成跨區域的生產與合作網絡。

他指出，若台灣僅赴美國投資，生產能量主要來自台灣與美國兩地；若進一步將東南亞國協納入布局，則可透過多地生產與合作擴大整體能量，也有助於加速規模化發展。

這套模式同樣適用於歐洲。許添財認為，合作不必限定特定國家，而應依據各國的優勢與條件尋找核心夥伴，例如具備先進技術、制度或品牌優勢的國家可成為核心合作夥伴，其他國家則可依自身條件成為協作夥伴。

許添財分析，捷克具有優越的地理位置與工業基礎，適合擔任生態系中量產供應鏈中心。例如，當台積電或大型產業聚落落腳德國時，周邊需要極為龐大的次級供應鏈，而捷克與波蘭等周邊新興市場正好能發揮協作量產功能。

他表示，台灣過去以「產品輸出」為主，後來進一步發展為「供應鏈輸出」，如今則應走向「生態系統輸出」，從單純輸出商品、整廠，進一步發展到產業園區與生態系，尋找最新、有效且永續的解決方案。

●從製造報國到商業報國 帶領150萬中小企業出海

談及台灣產業轉型，許添財表示，感謝過去代工時代奠定台灣今日強大的基石，然而，現在的商業模式已轉變為「夥伴合作」，台灣透過半導體與尖端製造的優勢，正改變全球的商業模式與生態系。

他表示，幫助合作夥伴變得更有錢、市場規模擴大，對方有能力向台灣購買更多高品質的產品與服務，形成良性的「善的循環」。這正是台灣推動新商學時代與全球經濟戰略的核心精神。

「以前是製造報國，現在我們是商業報國。」許添財說明，商業報國並非否定製造業，而是讓製造業的價值被極大化發揮。面對當前變局，「台灣需要更宏觀的大戰略」。

他指出，商業發展離不開研發（R&D）。透過精準的數據與演算法分析，明確掌握哪些產業與產品能透過跨國合作進行改革，進而創造新的製程、新的產品與全新的市場。

許添財表示，當台灣將研發中心留在本土、保持技術絕對領先的同時，將商業力量與生態系推廣至全球，台灣現有的150萬家中小企業不會面臨淘汰，反而能透過AI與人機協作走向世界，將全球影響力擴大數倍。