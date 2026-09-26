華爾街憂心 美債殖利率「急升帶來風險」

美國公債殖利率接連攀高，華爾街最擔心的，未必是公債殖利率升到多高，而是上升太快。殖利率急升可能衝擊仰賴舉債的企業和投資人，並波及亞洲債市。

美國五年期公債殖利率周三升破百分之五，為二○○七年以來首見；十年期殖利率周四升破百分之五點一七，兩周前還不到百分之四點八，周五則小幅回落。全球政府公債平均殖利率周四升至百分之四，為二○○七年以來首見。日本債市賣壓仍在，卅年期公債殖利率周五升至百分之四點二一，創一九九九年發行此期限公債以來最高。

彭博分析指出，這波美債賣壓並非只因油價上漲。美國人工智慧（ＡＩ）投資熱潮、龐大財政赤字，以及持續增加的政府債務，都推高借款成本。先鋒投資組合經理馬丁尼茲認為，債市已進入新局面。美國財政部長貝森特則認為，油價漲勢與伊朗戰事有關，戰事結束後，油價和公債殖利率可望回落。

殖利率升得太快，也使市場提高警覺。22V Research技術分析主管羅克（John Roque）檢視過去五十年走勢，找出十六次十年期美債殖利率快速攀升的案例。他說：「殖利率一旦急升，總會有什麼地方出問題。謹慎一點沒有壞處。」羅克特別提醒投資人留意區域銀行；交易者也關注私募信貸市場，以及靠大量舉債興建的ＡＩ資料中心。歷史案例不能證明這次必然發生金融危機，但摩根大通交易部門指出，對股市而言，債市波動加劇通常比殖利率升到多高更不利。

彭博行業研究策略師趙志軒認為，美債殖利率若持續上升，可能使外資減少買進亞洲債券，甚至撤出資金，進而使當地貨幣走貶、借款成本提高。不過，亞洲債市目前並未出現與美債同等規模的賣壓。