「不只是過渡車款」 油電車銷售占比上看4成

台灣車市的動力版圖正在改變，純汽油車逐漸退居二線，純電動車雖持續增加，卻尚未全面普及，反而是油電車（ＨＥＶ）快速擴大，成為目前消費者最容易接受的電動化選項，今年油電車銷售占比有望突破四成。

根據統計，台灣油電車從二○二一年約五點九萬輛，成長至去年約十二點九萬輛，四年間銷量翻倍成長，油電車需求增加，也反映消費者購車思維正在從哪種動力最先進，轉向為哪種動力最符合日常使用。

和泰車表示，近年來，隨著全球汽車產業加速朝向電動化車款發展，與大眾環保意識抬頭，另包含今年度因中東局勢膠著導致國際原油上漲，消費者對節能減碳與燃油效率的重視日益提高，油電車已成為台灣車市最受歡迎的動力選項之一。

有業者分析，油電車剛好踩中消費者的幾個痛點，首先，不必改變原有加油習慣，不需要為了充電重新規畫生活；其次，可以降低油耗，在油價波動時也能降低用車成本；第三，油電車的使用方式仍接近傳統汽油車，沒有純電車面臨的充電便利性與續航疑慮，因此成為民眾買車首選。和泰車就表示，今年度台灣車市在各品牌導入新車與大改款ＳＵＶ產品下，多數新增全新油電複合動力，累計至八月底，油電車款銷量占比約四成。

業者更說，從這樣的趨勢看來，油電車可能不只是純電普及前的「過渡方案」，而正在形成自己的市場定位，不但兼顧節能與便利，又不用一次改變整套用車習慣，隨著更多品牌加入油電戰局，未來幾年台灣車市的能源轉型，恐怕不會是燃油車直接被純電取代，而更可能先經歷一段油電車快速擴張、純電同步成長的雙軌時期。