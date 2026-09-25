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差距逐步縮小！最低工資10年來漲43% 漲幅近一般薪資兩倍

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
最低工資審議會24日決議，2027年起每月最低工資由現行29,500元調升至30,900元，調幅4.745%。聯合報系資料照
最低工資審議會24日決議，2027年起每月最低工資由現行29,500元調升至30,900元，調幅4.745%。聯合報系資料照

最低工資調升速度，近年明顯快於平均薪資。最低工資審議會24日決議，2027年起每月最低工資由現行29,500元調升至30,900元，調幅4.745%；調整案後續將陳報行政院核定，若獲核定，將是連續11年調漲。拉長時間觀察，近十個年度最低工資累計漲幅，不僅接近平均經常性薪資的兩倍，也遠高於同期物價漲幅。

以現有完整統計的2016年至2025年數據觀察，2016年月薪最低工資為20,008元，2025年升至28,590元，增加8,582元、累計漲幅42.9%；同期間，主計總處工業及服務業受僱員工每月經常性薪資平均數，則由39,217元增至47,885元，增加8,668元、漲幅22.1%。

兩項薪資十年間增加的名目金額僅相差86元，但由於最低工資基期較低，累計漲幅達42.9%，約為平均經常性薪資22.1%的1.9倍，顯示薪資底線上升速度明顯較快。

進一步觀察最低工資占平均經常性薪資的比重，2016年約為51%，至2025年已提高至59.7%。換言之，2016年最低工資約為平均經常性薪資的一半，到了2025年已接近六成。

若從實質購買力觀察，差距同樣明顯。2016年至2025年，主計總處消費者物價指數（CPI）累計上漲約14.3%，低於最低工資42.9%的名目漲幅；同期間，實質經常性薪資累計增幅約6.8%，實質總薪資則約12.5%，顯示無論以名目或實質角度觀察，最低工資增幅均高於平均薪資。

若此次調整經行政院核定，2027年月薪最低工資將達30,900元，較2016年的20,008元增加10,892元，累計調幅54.4%；時薪則將由196元提高至205元。勞動部預估，此次調整約有261.16萬名勞工受惠，其中本國勞工約219.72萬人。

隨最低工資連續調升，薪資底線持續向上墊高，與一般薪資水準的相對距離也逐步縮小。後續除最低工資調幅外，平均薪資能否同步成長，以及物價變動下最低工資的實質購買力能否持續改善，也將是觀察勞動市場薪資變化的重要指標。

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