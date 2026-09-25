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最低工資成企業調薪第二大考量 近4成廠商納入評估

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
勞工示意圖。聯合報系資料照
勞工示意圖。聯合報系資料照

最低工資持續調升，也成為企業調薪的重要推力。主計總處「工業及服務業經常性薪資調升情形」統計顯示，2025年工業及服務業有34.8%廠商調升經常性薪資，在有調薪的廠商中，調薪考量因素以「員工個人表現」居首，「最低工資調整」居次，「營利狀況較佳」第三，顯見最低工資調整，也是廠商調升薪資的重要參考依據。

主計總處指出，受到最低工資持續調升，以及新興科技需求擴增帶動相關產業鏈營收成長，2025年調升經常性薪資的廠商比率為34.8%，較前一年增加0.9個百分點；獲得調薪的員工占全體受僱員工40.7%，也增加0.5個百分點。若將年資晉級加薪納入計算，調薪廠商比率提高至38.5%，調薪員工比率更達46.5%。

進一步觀察企業實際調薪方式，底薪仍是最直接的調整項目。2025年有調薪的廠商中，97.3%採取調升底薪，另有14.3%增加按月津貼及加給；從調薪幅度來看，多數廠商集中在平均每人調升3%至未滿6%。

詢問廠商調薪考量因素，在可複選情況下，「最低工資調整」占39.8%，較前一年增加0.6個百分點，為第二大考量因素；僅次於「員工個人表現」的49.2%，另「營利狀況較佳」占35.9%。

觀察各主要大類行業，2025年以金融及保險業調薪廠商比率最高，達76.7%；其次為製造業45.4%、電力及燃氣供應業42.2%、礦業及土石採取業40.1%，調薪廠商比率均超過四成。

今年企業調薪意願也延續，截至3月底，今年已調薪或預計調薪的廠商占31.4%，其中已完成調薪者占21.6%；500人以上企業已有或預計調薪比率達77.6%，100人至499人企業也有71.4%，但9人以下小型企業僅28%。

最低工資 主計總處 產業鏈 薪資

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