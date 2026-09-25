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經濟部攜資策會秀地空協同巡檢新技術 整合AI與韌性網路

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會AI院整合AI智慧巡檢、數位雙生網路與韌性網路技術，打造空海地協同智慧巡檢應用。圖／資策會提供
資策會AI院整合AI智慧巡檢、數位雙生網路與韌性網路技術，打造空海地協同智慧巡檢應用。圖／資策會提供

經濟部技術司科技專案支持下，資策會人工智慧研究院（AI院）投入AI-Native數位雙生網路與智慧巡檢技術研發，相關研發成果將於29日至30日在「2026 ITRI ICT TechDay」正式展出。

傳統針對海洋保育區、港口及能源設施等大型場域的巡查，常受限於幅員遼闊且巡檢點位分散，純靠人力作業不僅耗時費工，更難以即時掌握突發異常；一旦巡檢範圍延伸至海上或偏遠地帶，還常面臨影像監控死角與通訊網路覆蓋不足等痛點。

對此，資策會開發的整合系統全面納入AI-Native數位雙生網路、地空協同韌性網路、AI影像辨識與電子圍籬等核心技術，能同步監控場域環境、巡檢載具、終端設備與網路運作狀態，並視任務需求即時進行預測分析與動態調配網路資源，支援無人載具在複雜多變的環境下穩定執行巡檢作業。

資策會此次展示的一大亮點，是以海上電子圍籬智慧巡檢呈現AI如何協助守護看不見的海上邊界。系統透過岸上攝影設備持續監測海域，當AI偵測船舶進入限制區域，可進一步進行目標追蹤與軌跡分析，主動發出越界警示，並同步在數位雙生平台呈現事件位置及相關資訊。

透過AI將原本仰賴人員長時間監看的作業，轉化為主動偵測、追蹤與告警，提升海域及大型場域的巡檢效率。

從看見異常到預測需求 AI-Native數位雙生讓網路跟著巡檢任務走

當巡檢範圍從固定攝影設備延伸至無人機等移動載具，網路品質也會隨著載具位置及任務需求改變。例如一般巡檢與發現異常後即時回傳高解析影像，對頻寬、延遲及連線穩定度的需求並不相同。

資策會開發AI-Native數位雙生網路技術，將場域、載具、設備以及延遲、頻寬、訊號品質等資訊同步至數位空間，並依據無人載具位置、即時網路品質及巡檢任務進行模擬與預測，作為網路資源調整的依據。

地空協同韌性網路延伸無人載具通訊範圍

針對偏遠地區、災害現場或地面網路難以完整覆蓋的環境，資策會將地空協同韌性網路導入無人載具應用，整合5G、衛星、Wi-Fi及Ethernet等不同網路，依據通訊狀況選擇合適的網路路徑；搭配無人機中繼及可攜式行動專網，可將網路延伸至地面設備難以到達或訊號不佳的區域，並支援即時影像回傳。

這套地空協同技術已有實際場域驗證成果。災害發生後若道路中斷，傳統通訊設施可能需要8小時以上才能完成布建；透過多重網路與無人機中繼，可將布網時間縮短至2小時內。系統並整合5G、Wi-Fi及衛星等多種連網模式，在單一路徑中斷時仍可透過其他網路維持通訊。

整合AI感知、數位雙生與韌性網路 打造空海地協同智慧巡檢

資策會說明，此次展示將三項技術整合於智慧巡檢情境：AI電子圍籬負責偵測、追蹤及分析異常目標；AI-Native數位雙生網路同步掌握場域、載具及網路狀態，提供模擬預測與網路調整依據；地空協同韌性網路則透過多元連網、無人機中繼及可攜式行動專網，支援無人載具在不同網路環境下執行巡檢任務。

AI-Native數位雙生網路技術除防災應用外，與國內業者合作的無人機系統已具備5G及專網等多網路相容能力，並應用於室內外巡檢、物資配送、倉儲盤點、消防救災及生物防治等服務。未來相關技術可延伸應用於海洋保育、港區巡檢、能源設施及災防通訊等場域。

例如在海洋保育及港區，可利用AI電子圍籬掌握船舶越界及移動軌跡，並透過無人機延伸巡檢範圍；在偏遠能源設施或災害現場，則可利用無人載具搭配地空協同韌性網路，降低人員進入高風險區域的需求。

資策會表示，將持續推動AI、數位雙生、次世代網路與無人載具技術整合，協助業者降低巡檢人力、提升作業效率與通訊韌性，加速相關技術導入實際應用。

韌性 經濟部 資策會

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