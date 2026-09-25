美國台灣形象展於達拉斯登場 155家企業參展歷屆最大

台美供應鏈合作持續深化，德州也成為台商赴美布局的重要據點。經濟部主辦「2026美國台灣形象展」昨（24）日在美國德州達拉斯登場，共有155家台灣企業參展，規模寫歷屆美國台灣形象展新高；經濟部並持續評估美國適合設置產業園區的地點與條件，希望透過產業聚落模式，降低台商赴美布局門檻。

本屆展覽聚焦台灣創新技術、產業整合及供應鏈合作能量，包括美國商務部半導體投資與創新部門總監Bill Frauenhofer、美國商務部國際貿易署亞洲事務副助理部長Kelly Coldiron、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson），以及德州經濟發展暨觀光辦公室執行長Adriana Cruz等人出席。

國際貿易署署長劉威廉表示，近年國際產業布局快速調整，企業競爭已不僅是生產製造能力，更取決於能否貼近市場、客戶及合作夥伴。政府持續推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」政策，希望協助企業運用台灣完整產業聚落優勢拓展國際市場，深化與美國等重要經貿夥伴合作。

經濟部指出，美國已成為台灣推動全球經貿布局與供應鏈重組的重要戰略夥伴，其中德州具備地理位置、基礎設施及AI伺服器供應鏈發展潛力，已成為台灣企業赴美布局的重要據點。

為協助企業掌握當地市場及產業發展，經濟部已成立「達拉斯台灣貿易投資中心」，提供市場情報、產業媒合及在地資源鏈結等服務。

另一方面，經濟部也加快推動海外產業聚落。今年已與電機電子工業同業公會簽署合作備忘錄，共同推動海外產業聚落規劃，並持續評估美國適合設置產業園區的地點及條件。

經濟部表示，未來希望整合土地、基礎設施及產業資源，讓更多台灣供應鏈業者以聚落方式共同赴海外布局，打造更完整的臺美產業合作生態系。

此次美國台灣形象展也因應當地市場需求，規劃八大主題展區，涵蓋智慧機器人、AI邊緣運算，以及穩定供電所需的能源管理系統等領域，展示台灣企業相關產品及解決方案，並搭配商業媒合活動，預估展期將吸引超過1萬人次參觀及洽談。

展覽期間另舉辦「台美智領未來論壇」，邀請美台商會及產業、專家代表，討論台美如何透過產業聚落合作，建立可信賴且具韌性的AI生態系，以及智慧製造供應鏈布局。

經濟部表示，面對全球供應鏈重組及AI產業快速發展，台美產業合作持續深化。美國台灣形象展除作為台灣企業展示產品的平台，也希望透過商業媒合及產業合作，替企業後續赴美投資與市場布局建立基礎，持續深化臺美產業鏈結，協助臺灣企業掌握國際市場機會。