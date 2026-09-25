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美國台灣形象展於達拉斯登場 155家企業參展歷屆最大

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
美國臺灣形象展於達拉斯盛大開幕（左起：德州眾議院議員Angie Chen Button、美國在台協會 (AIT) 華盛頓總部執行理事藍鶯、美國商務部國際貿易署亞洲事務副助理部長Kelly Coldiron，外貿協會黃志芳董事長、經濟部貿易署劉威亷署長、美國商務部半導體創新與投資執行總監Bill Frauenhofer、駐休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長及美國德州經濟發展廳廳長Adriana Cruz）。經濟部提供
美國臺灣形象展於達拉斯盛大開幕（左起：德州眾議院議員Angie Chen Button、美國在台協會 (AIT) 華盛頓總部執行理事藍鶯、美國商務部國際貿易署亞洲事務副助理部長Kelly Coldiron，外貿協會黃志芳董事長、經濟部貿易署劉威亷署長、美國商務部半導體創新與投資執行總監Bill Frauenhofer、駐休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長及美國德州經濟發展廳廳長Adriana Cruz）。經濟部提供

台美供應鏈合作持續深化，德州也成為台商赴美布局的重要據點。經濟部主辦「2026美國台灣形象展」昨（24）日在美國德州達拉斯登場，共有155家台灣企業參展，規模寫歷屆美國台灣形象展新高；經濟部並持續評估美國適合設置產業園區的地點與條件，希望透過產業聚落模式，降低台商赴美布局門檻。

本屆展覽聚焦台灣創新技術、產業整合及供應鏈合作能量，包括美國商務部半導體投資與創新部門總監Bill Frauenhofer、美國商務部國際貿易署亞洲事務副助理部長Kelly Coldiron、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson），以及德州經濟發展暨觀光辦公室執行長Adriana Cruz等人出席。

國際貿易署署長劉威廉表示，近年國際產業布局快速調整，企業競爭已不僅是生產製造能力，更取決於能否貼近市場、客戶及合作夥伴。政府持續推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」政策，希望協助企業運用台灣完整產業聚落優勢拓展國際市場，深化與美國等重要經貿夥伴合作。

經濟部指出，美國已成為台灣推動全球經貿布局與供應鏈重組的重要戰略夥伴，其中德州具備地理位置、基礎設施及AI伺服器供應鏈發展潛力，已成為台灣企業赴美布局的重要據點。

為協助企業掌握當地市場及產業發展，經濟部已成立「達拉斯台灣貿易投資中心」，提供市場情報、產業媒合及在地資源鏈結等服務。

另一方面，經濟部也加快推動海外產業聚落。今年已與電機電子工業同業公會簽署合作備忘錄，共同推動海外產業聚落規劃，並持續評估美國適合設置產業園區的地點及條件。

經濟部表示，未來希望整合土地、基礎設施及產業資源，讓更多台灣供應鏈業者以聚落方式共同赴海外布局，打造更完整的臺美產業合作生態系。

此次美國台灣形象展也因應當地市場需求，規劃八大主題展區，涵蓋智慧機器人、AI邊緣運算，以及穩定供電所需的能源管理系統等領域，展示台灣企業相關產品及解決方案，並搭配商業媒合活動，預估展期將吸引超過1萬人次參觀及洽談。

展覽期間另舉辦「台美智領未來論壇」，邀請美台商會及產業、專家代表，討論台美如何透過產業聚落合作，建立可信賴且具韌性的AI生態系，以及智慧製造供應鏈布局。

經濟部表示，面對全球供應鏈重組及AI產業快速發展，台美產業合作持續深化。美國台灣形象展除作為台灣企業展示產品的平台，也希望透過商業媒合及產業合作，替企業後續赴美投資與市場布局建立基礎，持續深化臺美產業鏈結，協助臺灣企業掌握國際市場機會。

美國 美國商務部 美國在台協會

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