勞安所研究成發登場 聚焦智慧科技減災、勞動福祉提昇

勞動部勞動及職業安全衛生研究所24日舉辦2026年度「勞動及職業安全衛生研究成果發表會」。發表會以「職場安全尊嚴勞動」為核心主軸，發表勞安所2025年的研究成果，並邀請產官學研各界專家學者代表齊聚交流，共同打造安全健康且具韌性的勞動環境。

此次研究成果發表會共計發表57項研究成果，聚焦五大核心領域，展現多元且具前瞻性的研究成果。在勞動市場與勞動關係方面，扣緊全球淨零永續趨勢，探討企業ESG實踐、青年與婦女就業、高碳排產業衝擊、友善照顧假及淨零承辦人員碳焦慮與心理健康等議題。

在職業安全方面，聚焦新興離岸風電等作業之安全維護、智慧工廠防護，以及營造四化與無人載具科技降災方案。

在職業衛生與危害評估方面，則導入AI影像辨識、聲波可視化、生理監測模組與VR虛擬實境等智慧科技，精進抬舉人因危害、高氣溫熱危害防護、特定化學品（如氯苯、丁二烯等）暴露風險評估，並關注鋼鐵、造船、風電運維等重點產業勞工的健康促進與工作壓力，建構職安防護網。

為表彰長期深耕職業安全衛生領域的卓越貢獻，勞安所特別頒發「研究貢獻獎」，向今年榮退的蔡朋枝教授、陳美蓮教授及許宏德教授表達最衷心的敬意。勞安所也期盼藉此典範傳承，引領新生代學者持續守護勞工安全與健康。

勞動部常務次長陳明仁致詞表示，此次發表會，勞安所展現了全面、務實且具前瞻性的研究成果，期盼透過發表會的交流互動，讓研究成果更能貼近社會與勞工需求，也期勉勞安所能持續發揮「政策智庫」與「職安科技後盾」的雙重角色，利用專業的研究量能，為勞工營造安全職場勞動環境。