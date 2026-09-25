中秋連假作業安全不打折 職安署籲落實高風險作業管理

中秋節連續假期自25日起為期4天，交通運輸、物流配送等行業較平日繁忙外，部分工廠、營造工地及民生製造業也有可能利用連假進行輪班維修、趕工或局限空間清理等作業。

勞動部職業安全衛生署特別提醒，連假期間事業單位人力調度及作業安排與平日不同，雇主更應落實風險評估、作業管制及緊急應變機制，避免因管理疏漏增加職災風險。

職安署表示，高處作業、起重吊掛、設備維修及局限空間等作業，本身即具有較高風險，連假期間更應確認現場管理及安全防護措施是否確實執行。

尤其涉及高風險作業，應落實事前危害辨識、作業前確認、作業中監視及異常狀況立即處置，並加強現場巡查、承攬作業管理及強化人員防災認知，不能因人力較少或工期壓力而降低安全標準。

職安署強調，職場安全沒有假期，連假作業更不能讓安全管理出現空檔。雇主應事前盤點連假期間的作業項目、人力配置及高風險工作，確認相關防護、監視、緊急應變及通報系統措施均已到位，確保勞工作業安全。