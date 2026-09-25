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台電重大職災頻發 職安署督促全面強化工安

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

針對台灣電力公司2026年接連發生重大職業災害事故，職安署24日前往台電中區施工處，與台電相關單位高階主管召開重大職災檢討暨安全管理精進會議。會議由職安署長林毓堂主持，深入檢討事故原因及管理缺失，並要求台電從源頭管理、橫向聯繫及監督檢核等面向全面強化，落實防災。

職安署表示，台電公司近期發生多起重大職災，包括3月16日的變壓器爆炸、4月1日輸電鐵塔礙子吊運飛落事故、5月4日輸電鐵塔吊金滑車飛落、6月12日變電所搭設竹架感電，以及9月22日鹽酸槽作業墜落事故。

林毓堂在會中指出，從近期重大職災案件分析可見，台電公司在高風險作業之作業程序落實、現場風險管制及承攬體系橫向協調等環節，仍有精進空間。

林毓堂建議，台電公司應從企業治理及重大風險管理角度進行整體檢視，透過高階主管督導、系統性風險治理及關鍵控制措施，持續提升安全管理效能，以有效降低重大工安事故風險。

針對發生重大職災的工區，轄區勞動檢查機構均已依法採取停工、裁罰等處分，並要求事業單位完成事故調查及改善。職安署強調，相關工區必須確認事故原因、完成必要改善並有效控制風險，經審查符合安全條件後，始得恢復作業。台電公司高階主管並於會中提出後續改善策略，重點包括：

一、落實停電與進場管制機制：針對變電所、輸電線路等高風險作業，精進停復電聯繫及確認程序，落實承攬商「團進團出」及「專人帶領」機制，並應確認停電及相關安全措施完成後，始准承攬商進入工區作業，避免人員誤入或未經許可施工。

二、強化走動管理及科技監督：提高各級主管現場走動管理頻率，並於高風險作業場所運用CCTV等科技設備及監視人員，加強作業前及高風險作業期間的即時督導，發現危險狀況或作業缺失時，立即停止作業並完成改善。

三、加強承攬管理與現場安全防護：事業交付承攬後應與各級承攬商建立常態性橫向聯繫機制，確實辦理風險評估、危害告知及TBM-KY（工具箱會議及危害預知活動），並將標準作業程序落實於現場。

包括局限空間作業應落實「先通風、再測定、後作業」，電氣作業則應確實執行「先檢電、後接地」等基本安全程序，不能因趕工或作業熟悉而簡化。

職安署強調，新修正《職業安全衛生法》及相關配套規範，已進一步強化工程源頭管理及承攬安全責任；勞動部新公布的勞動檢查方針也將「源頭防災」及「承攬管理」列為重要方向。

職安署未來將持續透過監督檢查及跨機關合作，督促台電將事故經驗轉化為制度改善，從工程規劃、承攬管理到第一線施工層層把關，使安全管理不只是事故後的改善措施，而成為日常工程管理的一部分。

工安 職災 台電

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