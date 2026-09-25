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永豐投顧：秋節後留意小型股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧指出，美中高層會面雖然實質競爭仍將延續，但意味重大政經變數機率降低，股市中期展望樂觀。在外資歸隊、資金獲得挹注下，台股有機會於中秋節後逐步展開第4季旺季行情，惟在成交量沒有特別表現前，預期進展較慢，注意小型股輪流表現。

不過，永豐投顧表示，中東局勢使油價居高不下，美國通膨壓力短期內仍不易明顯緩解，所以美債殖利率可能逐漸走高，短期股價高漲後容易受壓抑，即使趨勢上行，但是應注意短線波動。

漢測（7856）上櫃後，市場資金解凍，但是台股上周成交量較6、7月低，因此股價推力有限。雖然近期指數突破4,7000、48,000點壓力，但預期在量能沒有迅速恢復下，進展緩慢，權值股漲幅有限。

下周關注重要經濟指標有：9月30日美國8月核心個人PCE物價指數。中國9月官方PMI、9月Rating Dog製造業PMI、9月Rating Dog服務業PMI。10月1日美國9月ISM製造業指數。10月2日美國9月非農就業人口變動、9月失業率、9月平均時薪。

永豐 台股 中秋節

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