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輸歐金屬塗層鋼板 自由申請配額20%降至10%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

為避免輸歐鋼品配額一開放申請就遭用罄，經濟部調整金屬塗層鋼板配額管理機制。經濟部25日表示，與鋼鐵業者及鋼鐵公會協商後達成共識，輸歐金屬塗層鋼板、即4A類別的「自由申請配額」占比，將由原本20%調降至10%，並將總額平均分三次開放申請，核配原則及程序則維持現行作法。

經濟部24日邀集鋼鐵業者、貿易商及鋼鐵公會研商輸歐鋼品配額管理措施，會議歷時約五小時。與會業者主要針對自由申請配額比例、核配機制，以及如何避免配額在開放申請後迅速用罄等議題交換意見。

經濟部指出，歐盟自2019年起實施鋼鐵關稅配額防衛措施，並給予貿易夥伴特定國家配額。為維護我國鋼品輸歐秩序，由經濟部、鋼鐵公會及業者共同建立輸歐鋼品配額管理機制，將我國取得的國家配額區分為「出口實績配額」及「自由申請配額」兩類。

依當時業界協議，若業者對兩類配額占比無法取得共識，自由申請配額原則上訂為20%。經濟部因此自2019年至2025年，每年公告對輸歐盟鋼鐵產品採行配額管理措施。

原歐盟鋼鐵防衛措施於今年6月30日屆期後，歐盟自7月1日起仍以關稅配額方式管理鋼品輸入，並新增金屬塗層鋼板的國家配額。由於國內業者仍希望政府協助維持輸歐秩序，經濟部遂比照過去管理機制，公告金屬塗層鋼板輸歐配額措施，並由鋼鐵公會受理申請及依比例核配。

鋼鐵公會於會中說明，會秉持公平公正原則，辦理4A類別的「自由申請配額」審查、計算、分配、登錄。依據配額管理規定，落實資格、合約要件審查，再依合格總申請量的比例公平計算、分配後確實登錄。

經濟部表示，此次經業者充分討論後，決定將4A類別自由申請配額占比由20%降至10%，核配原則及程序不變，但自由申請配額總額將平均分三次釋出，降低配額集中在首波申請即全數用罄的情況。

經濟部強調，後續將持續與業者溝通，針對各類輸歐鋼品配額分配機制進行滾動式檢討，持續完善相關管理措施，協助我國鋼鐵業者穩健拓展國際市場及維護貿易秩序。

歐盟 鋼鐵 經濟部

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