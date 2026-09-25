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最低工資連11漲！明年衝3萬900元 傳產承壓、網友憂：物價又要漲？

聯合新聞網／ 綜合報導
2027年最低工資月薪將首度突破3萬元，調升至3萬900元，傳統產業人事成本與中階勞工薪資壓縮問題也引發討論。記者曾原信／攝影
2027年最低工資月薪將首度突破3萬元，調升至3萬900元，傳統產業人事成本與中階勞工薪資壓縮問題也引發討論。記者曾原信／攝影

最低工資明年首度突破3萬元。最低工資審議會拍板，2027年每月最低工資由2萬9500元調升至3萬0900元，增加1400元、調幅4.745%；時薪則由196元調升至205元，若經行政院核定，將自明年1月1日起實施。

不過，最低工資調漲也讓部分傳統產業面臨人事成本壓力。資方代表指出，20類傳統產業產值占比僅15.8%，卻吸納約7成製造業就業人口，包括精密工業、螺絲螺帽、水五金等產業都可能受到影響，甚至有業者指出，不少傳產淨利不到3%。

另一個受到關注的問題則是「薪資壓縮」。人資專家分析，最低工資調升後，藍領技術工學徒、外籍移工等族群受惠較明顯，但原本薪資略高於最低工資的中階勞工，薪資未必同步調升，可能因此產生不公平感。

消息曝光後，PTT網友反應兩極。部分網友認為企業若連最低工資都難以負擔，應思考產業競爭力，留言「給不起就收一收去幫別人賺錢」、「沒競爭力就關一關」，也有人認為傳統產業應透過轉型提高產品附加價值，而非長期依靠低薪維持營運。

另一派則擔心企業最終將增加的人事成本反映至售價，直呼「物價又要漲一波了」、「便當又要漲了」，也有人認為真正關鍵仍是實質購買力能否提升。至於薪資略高於最低工資的中階族群，也有網友認為應由勞工與企業協商加薪，讓最低工資調漲再次掀起薪資、物價與產業競爭力的討論。

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