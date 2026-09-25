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經部：全台150家觀光工廠 年吸2136萬人次創近67億產值

中央社／ 台北25日電

中秋連假首日，全台各地觀光工廠成為不少家庭安排假日出遊的選擇。經濟部產業發展署統計，截至今年8月底，全台共有150家通過評鑑的觀光工廠，涵蓋食品、化妝品、機械設備業等18種產業類別，去年共吸引2136萬人次參訪、創造近新台幣67億元產值。

全台知名觀光工廠包括宜蘭噶瑪蘭酒廠、桃園的郭元益糕餅博物館和南投的Cona’s妮娜巧克力夢想城堡等。產發署表示，觀光工廠政策自2003年推動，以「產業體驗、知識傳承」為轉型主軸，協助當時產業外移的大環境下，活化既有製造業廠域的使用。

根據產發署統計顯示，2025年全台觀光工廠參觀人次達2136萬人次，創造產值66.9億元，且新增92個就業機會。自疫情後近3年，觀光工廠產值穩定維持在66億元左右。

觀光工廠的區域分布觀察，以中部52家最多，其次為南部39家、北部38家及東部21家。若以縣市觀察，桃園市23家最多，台南市19家、宜蘭縣17家。

產業別具備多元發展，全台150家觀光工廠涵蓋18種產業，其中食品製造業69家、占46%最多，飲料製造業18家、占12%居次；此外也涵蓋紡織、成衣、金屬、機械、汽車零組件及家具等產業。

產發署指出，去年度參觀人次排名前3名依序為台泥DAKA－開放生態循環工廠、雅聞湖濱療癒森林及台灣菸酒公司埔里觀光酒廠；產值排名前3名則為立康中草藥產業文化館、TJCOS台鉅美妝觀光工廠及噶瑪蘭酒廠。

對於協助觀光工廠進一步轉型升級，產發署表示，明年將擴大輔導資源，協助觀光工廠進行場域軟硬體數位升級及AI應用，利用新工具精準行銷，同時推動永續及國際化。

產發署指出，目前已有部分觀光工廠朝國際化及科技體驗發展，例如宜蘭噶瑪蘭酒廠將威士忌製程轉化為觀光體驗，產品銷往全球60多個國家及地區；高雄台灣滷味博物館則結合自動化設備、AI大數據及數位轉型，並提供8國語言導覽，讓傳統製造業融入觀光體驗。

觀光工廠 噶瑪蘭 宜蘭

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