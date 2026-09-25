明星經理人：第4季情有機會由輪動整理演變為多頭擴散

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，展望第4季至2027年，AI供應鏈獲利成長、新平台產品放量、輝達訂單能見度延伸，以及市場風險偏好回升等利多因素，預料將持續發酵。整體行情有機會由先前的輪動整理，逐步演變為多頭擴散格局，後市表現仍值得期待。

蕭惠中指出，真正左右科技股評價的核心因素，仍在於利率及美國公債殖利率走勢。若美債殖利率能維持相對低檔，高成長科技股所承受的評價壓力可望進一步緩解，並有助支撐科技股後續表現。

儘管短期市場仍受到殖利率與油價波動干擾，但投資焦點有望逐步從利率政策轉回企業基本面，其中第3季財報表現將是觀察重點。在AI基礎建設需求持續擴張的帶動下，產業基本面仍維持正向發展。

雖然企業獲利增速可能由上半年的高速成長，逐步回歸較為健康且合理的節奏，但AI資本支出具備高度延續性與擴散效應，加上記憶體報價維持上升趨勢，企業獲利仍將是支撐台股最重要的基本面力量。

在產業布局方面，蕭惠中指出，持續看好AI供應鏈中的先進封裝與測試、ASIC、高階PCB與ABF載板、CCL、CPO光通訊、散熱模組、檢測設備及導軌等族群，其2027年至2028年的成長能見度尤為突出。今年台股企業獲利可望維持強勁成長，市場普遍預估2027年企業獲利仍有20%至30%的成長空間，在獲利持續上修支撐下，台股多頭架構尚未改變。