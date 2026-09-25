明年最低工資破3萬元 時薪205元…勞資都喊不滿意

最低工資審議會昨歷經七個多小時攻防，最終拍板調幅百分之四點七四五，明年元月起，最低工資將由二萬九五○○元調升至三萬九百元，跨越三萬元大關，調漲一千四百元，時薪則由一九六元調整至二○五元，預估將有二六一點一六萬名勞工受惠，但勞、資雙方都大喊不滿意。

近年最低工資審議會氣氛融洽，都在下午兩、三時左右結束，但昨天的審議會卻罕見僵持到晚間五時半，最後四百元之爭，就卡關整整四十分鐘。

勞動部長洪申翰指出，今年磋商時間長，主要是勞資雙方意見差異大，且一度陷入拉鋸，勞資雙方雖都認同消費者物價指數年增率（CPI）百分之二點○七全數反映，但對於該如何分配經濟成長率（ＧＤＰ）百分之十一點五看法歧異大。

洪申翰強調，這次調幅綜合考量物價、經濟成長、產業發展差異、勞動市場、雇主支付能力等因素，經多次來回協調，最終勞資雙方各有妥協、退讓。

勞團會前喊出，近幾年台灣經濟繁榮，經濟果實應該由勞資對半共享，加上民生物價持續上漲，基層及低所得勞工的實質薪資反而倒退，調幅應達百分之七點七七，才能保障邊際勞工的實質購買力。勞方審議委員、全產總理事長戴國榮批評，會議初起就感受到資方缺乏誠意，堅守不超過百分之三底線。

資方審議委員、全國工業總會常務理事何語主張K型經濟發展下，經濟成長主要是來自於少數AI及高科技產業的貢獻，部分傳產呈現衰退，僱用勞工人數占比卻是絕大多數，再加上面臨原物料成本增加、國際競爭及人力短缺等壓力，各產業對調漲最低工資的承受度不一。對於最後調幅，他說，資方展現了十足誠意。

經濟部長龔明鑫表示，台灣經濟成長率表現很好，但主要由高科技產業、ＡＩ及半導體帶動，部分傳統產業或內需型產業雖然也有成長，但並非所有業者都如此，在企業僱用人數有限的情況下，如果薪資再上漲，企業可能承受較大的挑戰和壓力。過去因應關稅衝擊時，就曾針對受出口影響較大的製造業者提供補貼，而此次受影響的產業層面可能更廣，因此擬擴大將服務業納入補貼範圍。

新北一家火鍋店業者表示，最低工資調漲後，員工勞保費及加班費等都會增加，一旦人事成本增加，利潤就會降低，將先觀察一段時間，若人事成本吃掉太多利潤，最後就會考慮漲價，畢竟賠本生意沒人做。

自二○一六年以來，最低工資連續第十一年調漲，月薪總調幅達百分之五十四點四；時薪總調幅達百分之七十點八，明年預估約有二六一點一六萬名勞工受惠，其中本國勞工約二一九點七二萬人。