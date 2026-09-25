聽新聞
0:00 / 0:00

明年最低工資破3萬元 時薪205元…勞資都喊不滿意

聯合報／ 記者葉冠妤董俞佳陳儷方林媛玲林佳彣／台北報導
最低工資審議會昨歷經七個多小時攻防，勞資意見差異大，一度陷入拉鋸。最後決議最低工資調高為三萬九百元。勞動部長洪申翰（中）出席會後記者會說明。記者曾原信／攝影
最低工資審議會昨歷經七個多小時攻防，勞資意見差異大，一度陷入拉鋸。最後決議最低工資調高為三萬九百元。勞動部長洪申翰（中）出席會後記者會說明。記者曾原信／攝影

最低工資審議會昨歷經七個多小時攻防，最終拍板調幅百分之四點七四五，明年元月起，最低工資將由二萬九五○○元調升至三萬九百元，跨越三萬元大關，調漲一千四百元，時薪則由一九六元調整至二○五元，預估將有二六一點一六萬名勞工受惠，但勞、資雙方都大喊不滿意。

近年最低工資審議會氣氛融洽，都在下午兩、三時左右結束，但昨天的審議會卻罕見僵持到晚間五時半，最後四百元之爭，就卡關整整四十分鐘。

勞動部洪申翰指出，今年磋商時間長，主要是勞資雙方意見差異大，且一度陷入拉鋸，勞資雙方雖都認同消費者物價指數年增率（CPI）百分之二點○七全數反映，但對於該如何分配經濟成長率（ＧＤＰ）百分之十一點五看法歧異大。

洪申翰強調，這次調幅綜合考量物價、經濟成長、產業發展差異、勞動市場、雇主支付能力等因素，經多次來回協調，最終勞資雙方各有妥協、退讓。

勞團會前喊出，近幾年台灣經濟繁榮，經濟果實應該由勞資對半共享，加上民生物價持續上漲，基層及低所得勞工的實質薪資反而倒退，調幅應達百分之七點七七，才能保障邊際勞工的實質購買力。勞方審議委員、全產總理事長戴國榮批評，會議初起就感受到資方缺乏誠意，堅守不超過百分之三底線。

資方審議委員、全國工業總會常務理事何語主張K型經濟發展下，經濟成長主要是來自於少數AI及高科技產業的貢獻，部分傳產呈現衰退，僱用勞工人數占比卻是絕大多數，再加上面臨原物料成本增加、國際競爭及人力短缺等壓力，各產業對調漲最低工資的承受度不一。對於最後調幅，他說，資方展現了十足誠意。

經濟部長龔明鑫表示，台灣經濟成長率表現很好，但主要由高科技產業、ＡＩ及半導體帶動，部分傳統產業或內需型產業雖然也有成長，但並非所有業者都如此，在企業僱用人數有限的情況下，如果薪資再上漲，企業可能承受較大的挑戰和壓力。過去因應關稅衝擊時，就曾針對受出口影響較大的製造業者提供補貼，而此次受影響的產業層面可能更廣，因此擬擴大將服務業納入補貼範圍。

新北一家火鍋店業者表示，最低工資調漲後，員工勞保費及加班費等都會增加，一旦人事成本增加，利潤就會降低，將先觀察一段時間，若人事成本吃掉太多利潤，最後就會考慮漲價，畢竟賠本生意沒人做。

自二○一六年以來，最低工資連續第十一年調漲，月薪總調幅達百分之五十四點四；時薪總調幅達百分之七十點八，明年預估約有二六一點一六萬名勞工受惠，其中本國勞工約二一九點七二萬人。

最低工資 勞動部 洪申翰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最低工資連11漲、調幅4.745％ 資方憂產業發展K型化衝擊

最低工資調幅 勞方批資方緊踩3%沒誠意

最低工資審議會今登場 有望連11漲、拚月薪突破3萬元

最低工資談不攏？勞方曝最後階段為「400元差距」 卡關達40分鐘

相關新聞

連11漲…最低工資跨越3萬估261萬名勞工受惠 明年元旦上路

勞動部昨（24）日召開最低工資審議會，勞資政學四方經過長達八小時激辯，拍板明年最低工資漲幅4.745％，月薪調至30,900元，時薪達到205元，為連11年調升，約261萬名勞工受惠，後續將送行政院核定，明年元旦上路。

新聞眼／薪資M型化 你也快成邊際勞工？

明年最低工資月薪終於突破三萬元大關，一圓前總統蔡英文「夢想價」。然而，政府的AI大夢，究竟有多少人真的分到紅利？對多數勞工而言，這場盛宴如果只停留在股市、ＧＤＰ與少數產業勞工的薪資單上，AI帶來的繁華，終究可能只是黃粱一夢，落得紛紛問候彼此「你也快變成邊際勞工了嗎？」

明年最低工資破3萬元 時薪205元…勞資都喊不滿意

最低工資審議會昨歷經七個多小時攻防，最終拍板調幅百分之四點七四五，明年元月起，最低工資將由二萬九五○○元調升至三萬九百元，跨越三萬元大關，調漲一千四百元，時薪則由一九六元調整至二○五元，預估將有二六一點一六萬名勞工受惠，但勞、資雙方都大喊不滿意。

最低工資調幅 勞方批資方緊踩3%沒誠意

明年最低工資雖突破三萬元，但調幅不如外界預料的上看百分之五，最後定調百分之四點七四五，勞資雙方都大喊不滿意，也都自認讓步太多。勞方委員痛批，如此亮眼的經濟成長率數據下，資方卻緊踩百分之三毫無誠意；資方則憂慮調幅超出預期，傳產、服務業及中小企業壓力會很大。

憂美伊戰事影響能源波動 我製造業信心轉弱

台經院昨天發布八月景氣動向調查，國內景氣維持成長，但廠商信心轉趨審慎，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點都較上月下滑，其中製造業受到美伊戰事升溫推升能源不確定性，加上擔憂記憶體與晶片漲價抑制消費性電子終端需求，對後市看法轉弱；服務業連兩月下滑，營建業則結束連四升。

重啟首關 核三再運轉計畫完成審查

核三重啟過第一關。核能安全委員會昨完成核三廠「再運轉計畫」審查，核安會表示，台電須依照核定計畫辦理後續工作，提出執行結果報告，再送核安會審查。同時，台電公司也正進行「自主安全檢查」，核安會也會就台電所提交的報告，嚴格審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。