最低工資調升 工商團體：盼政府正視產業發展不均

最低工資審議會拍板，工商團體表示，尊重審議結果，也認同適度提升基層勞工所得，有助於維持勞工基本生活品質及共享經濟發展成果，但希望政府也能正視產業發展不均衡，給予中小企業政策支持。

工總理事長潘俊榮表示，政府為改善基層生活，保證勞工權益提升最低工資，值得肯定，況且企業有賺錢，本來就應該為員工加薪，但是提升人民生活、幸福感的責任，不能全讓企業承擔。

工總呼籲政府，未來最低工資審議時，不能只看總體，應考量不同產業差異，納入傳統產業與內需產業的承擔能力，如此才在提升勞生活、保障勞工權益的同時，也能讓所有產業在穩健的經營環境中共享經濟成果。

商總理事長許舒博表示，對本次調整予以尊重；但近年企業面臨國際情勢與經營環境變化，除經營成本外，法遵成本也持續增加，政府在提升勞工薪資保障的同時，也應檢視企業整體成本負擔，尤其３Ｋ及傳統產業高度仰賴外籍移工，最低工資調升也將進一步加重其負擔。

許舒博說，最低工資政策不能單獨看待，政府提升勞工保障，就必須共同承擔制度成本。尤其近年政府財政已明顯改善，更有條件適度承擔，未來除持續檢視最低工資政策，更應正視並檢討勞保、健保及其他企業法定成本的分擔機制。

工商協進會認為，台灣產業結構多元，各產業的獲利能力與人力成本占比大不相同，調整最低工資應以反映物價波動的ＣＰＩ為核心依據；至於ＧＤＰ成長率，不宜直接納入做為最低工資的調幅計算，對於獲利有限的傳統產業與中小微型企業而言，若將總體經濟表現直接套用，恐難承受。