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最低工資審議勞資僵持 各自讓步200元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

今年經濟表現大好，但產業冷熱懸殊，讓如何合理分配經濟果實，成為錙銖必較之地。由於近年最低工資審議會愈來愈有默契，審議多在午後兩、三點結束，昨天卻一路爭執到下午五點半，資方態度比過往強硬，光最後關鍵的四百元之爭，勞資雙方就僵持了四十分鐘。

勞方審議委員透露，勞方先拋出六點六的調幅，資方卻緊守百分之三左右底線，雙方在各自拿出的數據上論述，後來是有學者代表建議，可就各中業別ＧＤＰ，再搭配就業人口占比加權，最後加上ＣＰＩ，算出百分之五點六二的調幅，換算下來，月薪落在三萬一千多元，但學者特別提醒，此數據是二○二四年資料，有時間差，調幅應可再稍微下修。

此後，勞資雙方意見據此逐漸靠攏，勞方堅持月薪至少要三萬一千一百元，資方則勉為其難上拉到三萬七百元，雙方光是為了這四百元差距，就爭執四十分鐘以上，互不相讓，最後是勞動部長洪申翰建議折衷，各讓兩百元，才得出三萬九百元。

據了解，勞動部原盼調幅落在百分之五，但資方態度強硬，且資方委員昨天砲口一致，強力反映最低工資基數愈來愈大，調幅出來的金額可觀，雇主負擔成本大呼吃不消。洪申翰在審議過程中，除勞資雙方各自帶開，單獨與雙方協商，也一度步出會議室與經濟部通電話。

勞資 最低工資 月薪 勞動部

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