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連11漲…最低工資跨越3萬估261萬名勞工受惠 明年元旦上路
勞動部昨（24）日召開最低工資審議會，勞資政學四方經過長達八小時激辯，拍板明年最低工資漲幅4.745％，月薪調至30,900元，時薪達到205元，為連11年調升，約261萬名勞工受惠，後續將送行政院核定，明年元旦上路。
明年元旦起，最低月薪將突破30K，此次調升1,400元，以調升數額來看是歷年之最。自2016年以來，最低工資月薪累計漲幅達54.4％，時薪累計漲幅達70.8％。
勞動部長洪申翰表示，明年最低工資月薪調漲1,400元，是史上最大調升金額。勞資雙方就消費者物價指數（CPI）年增率、經濟成長情勢、產業發展及勞工生活所需等面向充分討論，全數委員均認同，CPI年增率全數反映，經濟成長率合理分享。勞動部預估，經核定上路後，約261.1萬名勞工受惠，其中本國勞工約219.7萬人，占84％。
洪申翰轉述資方說法，產業發展呈現K型化，經濟成長主要來自少數AI及高科技產業貢獻，部分傳產仍呈現衰退，僱用勞工人數占比卻是絕大多數，再加上面臨原物料成本增加、國際競爭及人力短缺等壓力，最低工資調整應兼顧不同產業承受能力。
工總常務理事何語建議，政府應設立「AI福利主權基金」，將高科技紅利累積轉化為照顧全體勞工的長久之計，同時也能做為未來若AI產業發生「斷崖式下降」時的緩衝準備。
勞方強調，今年經濟大幅成長，爭取經濟果實須合理與勞工分享。全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉提到，台灣人均GDP超越日韓，但最低工資時薪卻落後，喊話務必讓台灣最低時薪追上日韓。
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