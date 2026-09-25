重啟首關 核三再運轉計畫完成審查

核三重啟過第一關。核能安全委員會昨完成核三廠「再運轉計畫」審查，核安會表示，台電須依照核定計畫辦理後續工作，提出執行結果報告，再送核安會審查。同時，台電公司也正進行「自主安全檢查」，核安會也會就台電所提交的報告，嚴格審查。

位於屏東的核三廠二號機去年五月十七日停機除役，台灣進入非核家園已逾一年。為讓執照到期的核電廠繼續運作，立法院去年修訂核子反應器設施管制法，允許執照到期已停止運轉的核電廠，能夠依法申請再運轉。總統賴清德今年三月底表態核二、核三廠具備重啟運轉條件，台電公司隨即向核安會提交核三廠的再運轉計畫。

核安會表示，收到核三再運轉計畫後，即依程序妥善規畫安全審查、現場視察及公眾參與等事項，並邀集外部專家學者與會內同仁組成審查團隊，就計畫內容及執行規畫進行審查及現場查證。經確認相關規畫符合現階段審查要求後，昨日完成計畫核定。

核安會說明，後續仍有多項程序與安全管制作業須依規辦理，在計畫執行期間，核安會將持續監督與現場查證，確認相關作業依計畫及法規要求落實，台電也須提出執行結果報告，再送核安會審查。

此外，台電也正辦理老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估的自主安全檢查，待完成後依規定提交相關評估報告，核安會將嚴格審查及現場查證，確認符合法規及安全要求，最後還須通過「運轉執照換發申請審查」，才能重啟。

台電表示，台電將以核能安全為最高原則，持續進行後續整備工作及自主安檢。至於核三廠再運轉相關經費，均由台電預算自籌辦理，依性質區分為「營運費用」與「資本支出」，並按各廠規畫時程逐年編列。

全國廢核行動平台說，核定再運轉計畫不等於核三已證明安全無虞，老化、耐震、地質、核廢、成本與環境影響等關鍵資訊仍待釐清，後續審查須完整公開資訊，納入地質、氣候、災害等跨領域專業，及屏東、高雄、台南等可能承擔風險地區的實質參與，關鍵風險尚未釐清前，政府不應預設核三必然重啟。