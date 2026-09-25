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最低工資審議 經部研議服務業納入補貼

經濟日報／ 記者謝柏宏江睿智／台北報導

最低工資審議結果出爐，明年最低工資月薪調升至30,900元，時薪提高至205元。工商協進會與全國商業總會昨（24）日均表示尊重審議結果，但呼籲政府正視中小微型企業及傳統產業面臨的成本壓力，並提出實質配套措施。

經濟部表示，最低工資調整攸關勞工基本生活及企業經營，對於受中東戰事、傾銷、原物料成本上升等影響的製造業及服務業，經濟部將儘速與勞動部共同研議協助措施。

經濟部長龔明鑫表示，將協助受影響的中小微企業，強化其發展韌性。若最低工資調漲後，造成部分基層企業經營困難，將與勞動部討論協助措施。過去因應關稅衝擊時，就曾針對受出口影響較大的製造業者提供補貼，而此次因最低工資調漲受影響的產業層面可能更廣，因此擬擴大將服務業納入補貼範圍。

工商協進會表示，台灣近兩年經濟成長動能主要集中於AI、半導體等科技產業，K型經濟態勢明顯，未來最低工資調整應以消費者物價指數（CPI）為核心依據，國內生產毛額（GDP）成長率不宜直接納入調幅計算，並應同步提供中小企業融資及升級轉型協助。

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