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最低工資審議會 為400元勞資僵持40分鐘
勞動部昨（24）日召開最低工資審議會，歷經八小時激辯才終於拍板。據透露，勞資雙方在最低工資月薪討論的最終關頭，為了「400元」差距僵持40分鐘，凸顯勞資歧見大，最後在勞動部長洪申翰協調下，雙方各退一步，才獲致共識。
審議委員、台北市職業總工會理事長鄭力嘉透露，審議會中，勞方最後喊出的底線是31,100元（調幅約5.08%），而資方則踩死30,700元，為了這400元差距，卡關長達40分鐘。
資方主張，有高達70%的勞工不在AI高科技產業，且部分內需服務業呈現負成長，因此GDP高成長不應齊頭式分配；資方也以「過去調幅最高不超過1,250元」為由，認為調至30,700元已展現十足誠意。
資方代表、工總常務理事何語會前分析，今年上半年AI相關出口產值占總出口比重飆升至84.2%，而創造逾八成產值的AI相關產業，聘僱的製造業員工不到30%；而產值僅占15.8%的傳產卻撐起高達70%就業人口，面對產業M型發展，政府應深思調漲最低工資對各產業的「公平性」。
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