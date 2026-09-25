信用管制續發酵！建商不開工 建築貸款連6月下降

房市信用管制持續發酵，建商不只減少買地，連開工的腳步也明顯放慢。中央銀行昨公布八月消費者貸款及建築貸款統計，其中被視為觀察建商購地、推案及開工動能的重要指標「建築貸款」，八月底餘額降至三兆四一六一億元，連續六個月下滑，較二月大減近六七九億元，顯示房市買氣低迷下，建商持續踩煞車。

建築貸款是銀行貸給建商購地、興建房屋的資金。央行資料顯示，建築貸款今年二月底之後一路下滑，三月至八月連續六個月減少；八月再減少一三八億元。與去年同期相比，衰退百分之○點六，顯示土建融需求已由過去的成長轉為實質收縮。

建築貸款下滑也與實際開工情況相互呼應。建商表示，央行信用管制、銀行控管不動產放款，加上預售屋買氣降溫，即使手上已有土地或建照，也傾向延後開工、縮減量體或分期推案，以降低資金壓力。根據統計，近期建商購地態度明顯轉趨保守，例如土建融專業的土銀，土建融餘額也由高峰近五千億元降至四千多億元。

也因建商開發動能持續降溫，央行在九月的第三季理監事會刪除購地貸款原本須在一定期間內動工興建的規定，改由銀行依授信實務自行控管。房產業者認為，鬆綁主要是給建商更多時間調整推案時程，並不代表資金壓力已經解除；在買氣尚未明顯回溫前，建商仍可能維持「少買地、晚開工」策略。

相較之下，購置住宅貸款仍持續增加，八月底餘額來到十一兆九四六四億元、續創新高，單月增加五六八億元。市場人士表示，房貸續創高、建築貸款卻連六降，三到五年後，可能會形成供給短缺狀況。