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核三廠再運轉 完成審查

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

核三重啟再跨步，核安會昨（24）日表示，已完成核三廠「再運轉計畫」審查，台電公司仍須依核定計畫辦理後續工作，提出執行結果報告，再送核安會審查。同時台電公司也正進行「自主安全檢查」，核安會也會就台電公司所提交報告，進行嚴格審查。

核安會表示，核三重啟案自收到台電再運轉計畫後，即依程序妥善規劃安全審查、現場視察及公眾參與等事項，並邀集外部專家學者與會內同仁組成審查團隊，就計畫內容及執行規劃進行審查及現場查證。

經確認相關規劃符合現階段審查要求後，昨日完成計畫核定。

核安會強調，現完成的是「再運轉計畫」審查，後續仍有多項程序與安全管制作業也須依規辦理。在計畫執行期間，核安會也將持續進行監督與現場查證，確認相關作業依計畫及法規要求落實。台電公司並須提出執行結果報告，再送核安會審查。

此外，台電公司正辦理老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等「自主安全檢查」，待完成後依規定提交相關評估報告時，核安會亦會嚴格審查及現場查證，確認符合法規及安全要求。

核安會表示，「核能安全」是核電廠運轉最重要前提，相關程序均須依法完成。核安會將持續依法執行安全管制，並兼顧資訊公開及公眾參與，讓各界瞭解相關管制作業進度。

核安會於審查期間已將核三廠再運轉計畫函請地方政府提供意見，並透過辦理地方說明會、拜訪地方人士等方式，聽取地方鄉親及公民團體意見，納入再運轉計畫審查作業參考。

核安會表示，核安會為我國核能安全管制機關，將持續依其法定職責與專業，嚴格執行核電廠安全管制作業，以維護民眾安全。

核三廠 核三 核安會

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