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明年最低工資月薪3萬900元…789萬人受影響 平均健保每月多繳26元

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明年最低工資月薪3萬900元…789萬人受影響 平均健保每月多繳26元

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
最低工資審議結果出爐，明年月薪3萬900元，漲幅4.745%、時薪205元；健保投保金額也將配合調整。衛福部社保司表示，預估約789萬人將受影響，未來每月健保費平均多繳26元，健保收入1年可增加約67億元。聯合報系資料照
最低工資審議結果出爐，明年月薪3萬900元，漲幅4.745%、時薪205元；健保投保金額也將配合調整。衛福部社保司表示，預估約789萬人將受影響，未來每月健保費平均多繳26元，健保收入1年可增加約67億元。聯合報系資料照

最低工資審議結果出爐，明年月薪3萬900元，漲幅4.745%、時薪205元；健保投保金額也將配合調整。衛福部社保司表示，預估約789萬人將受影響，未來每月健保費平均多繳26元，健保收入1年可增加約67億元。

勞動部今早10點舉行最低工資審議會，決議月薪由現行2萬9500元調升至3萬900元，增加1400元、調幅4.745%；時薪則由196元調升至205元。調整案將由勞動部報請行政院核定，若核定實施，最低工資將連續第11年調升，月薪也將首度突破3萬元大關。

衛福部社保司長張鈺旋表示，依全民健康保險法第19條規定，健保的最低投保金額與基本工資連動調整，明年1月1日起基本工資調高實施後，第一級與第二級合併，由58級縮減為 57級，減少一個級距。

張鈺旋說，此次最低工資調整總影響人數約789萬人，其中約770萬人健保費將會增加，受影響民眾平均每月增加保費約26元。包括一般受雇者約283萬人每月增加21元，約14萬人每月增加9元；職業工會約262萬人每月增加44元，約8萬人每月增加19元；農漁民約168萬人平均每月增加21元，自營專技人員約8000人每月增加98元。

張鈺旋說，另保費減少約19萬人，一般受雇者約16萬人每月減少14元、職業工會約2.7萬人每月減少27元。

張鈺旋表示，整體而言，這次最低工資調升帶動的健保財務收入，一年約增加67億元，其中受雇者負擔增加25億元、雇主增加18億元、政府增加24億元，由三方共同負擔。

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