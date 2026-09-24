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核三再運轉計畫獲核安會審查通過 台電揭下一步

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
屏東恆春核三廠。聯合報系資料照
屏東恆春核三廠。聯合報系資料照

台電核三廠再運轉計畫24日獲核安會核定，台電表示，再運轉計畫獲核定代表核安會已確認台電的相關規畫符合現階段審查要求，台電將以核能安全為最高原則，持續進行後續整備工作及自主安檢。

台電表示，將依照核定的計畫執行，並於執行完成後撰擬再運轉計畫執行結果報告送請核安會審查。除了再運轉計畫，仍需進行自主安全檢查，以全面檢視機械、電氣及儀控等設備，評估材料在運轉環境下的老化狀況、未來維護保養策略等，並依檢查結果進一步辦理必要之設備汰換、老化管理。

至於核三廠再運轉相關經費，均由台電公司預算自籌辦理，依性質區分為「營運費用」與「資本支出」，並按各廠規劃時程逐年編列。目前正依法辦理自主安全檢查，確切成本受國際物料價格與通膨因素影響，將視檢查結果進行滾動調整，確保預算精確支應。

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