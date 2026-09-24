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最低基本工資明年提高至30,900元 勞保費雇主多付231元、勞工66元
勞動部最低基本工資審議會今天決議，2027年月薪最低工資將由現行2萬9500元調升至3萬900元，增加1400元，仍待行政院核定。最低工資提高後，領最低工資者的勞保投保薪資級距也將配合調整，每月保費跟著增加，雇主約多付231元、勞工66元。
以現行費率12.5%、明年費率13%試算，若以領最低基本工資試算，每月保費將由現在3687.5元增至4017元，增加329.5元。按雇主負擔七成、勞工兩成、政府一成計算，雇主每月多負擔231元，勞工多66元，政府多33元。保費增加同時受到最低投保薪資提高及費率調升影響；實際金額以勞保局費額表為準。
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