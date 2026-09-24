明年最低工資破3萬…洪申翰：將提高薪資揭露門檻 帶動中產勞工加薪

明年最低工資調幅今拍板！歷經7個半小時審議，2027年元月起，每月最低工資將由現行2萬9500元調升至3萬900元，替邊際勞工加薪1400元；時薪則由196元調整至205元，調幅4.745％，預估將有261.16萬名勞工受惠，其中本國勞工約219.72萬人。此外，勞動部長洪申翰說，最低工資對整體薪資的推升效應，越高級距越不明顯，將透過提高薪資揭露門檻、擴大企業加薪抵稅等措施，讓非最低工資勞工也能被帶動加薪。

洪申翰表示，今年審議歷經較長時間磋商，主要是勞資雙方意見差異大，一度陷入拉鋸，最後雙方各退一步，才達到4.745％調幅的共識。這也是最低工資連續第11度調升，讓邊際勞工能維持基本生活保障與實質購買力。

對於隨最低工資年年調升，中產階級勞工也越來越有薪資壓縮之感，洪申翰坦言，調漲最低工資，對薪水靠近最低工資的勞工有效果，但越高級距越不明顯，因此提升整體薪資不能單靠最低工資，必須運用多重政策工具。勞動部近期就會預告「就業服務法」修正草案，將4萬元的薪資揭露門檻提高，也會在「中小微企業轉型升級發展條例」下提計畫，擴大職業訓練補助、企業加薪抵稅、加薪取得信保額度等措施，增加企業加薪誘因，讓薪資高於最低工資的勞工，也能被帶動加薪。

為何今年審議時間歷時7個多小時？洪申翰說，勞資雙方對於CPI年增率2.07％全額反映都有共識，但如何合理分配經濟成果，勞資看法差異較大，主要是資方認為不同產業發展殊異，即便同屬製造業，AI高科技產業持續成長，其他製造業的成長趨勢卻不一，服務業同樣也面臨景氣不同的情況，因此必須考慮部分企業的負擔能力，尤其是中小企業、傳統產業。

洪申翰強調，這次調幅綜合考量物價、經濟成長、產業發展差異、勞動市場、雇主支付能力等因素，經多次來回協調，最終勞資雙方各有妥協，對於勞方、資方委員皆大喊不滿意，他不會用滿不滿意來看待調幅結果，就是尊重審議會的決議。

勞動部說明，從2016年以來，最低工資連續第11年調漲，月薪總調幅達54.4％；時薪總調幅達70.8％，預估約有261.16萬名勞工受惠，其中本國勞工約219.72萬人，持續落實政府照顧基層勞工的承諾。

針對審議委員提出，受中東戰事、傾銷、原物料成本等因素影響的製造業或服務業仍面臨諸多困境，建議提供產業配套措施，勞動部也將與經濟部儘速研擬配套方案，給予產業補貼。不過，洪申翰也說，某些體質孱弱企業的競爭力、生產力必須一併提高，才是治本之道，接下來可望透過《中小微企業轉型升級發展條例》，協助弱勢企業改善體質，而不是只靠補貼。