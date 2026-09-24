核三重啟進度再往前 再運轉計畫今完成審查

核三重啟再往前邁進一步！核安會今完成核三廠「再運轉計畫」審查，核安會表示，台電須依照核定計畫辦理後續工作，提出執行結果報告，再送核安會審查。同時，台電公司也正進行「自主安全檢查」，核安會也會就台電公司所提交的報告，進行嚴格審查。

核安會表示，本案自收到再運轉計畫後，即依程序妥善規畫安全審查、現場視察及公眾參與等事項，並邀集外部專家學者與會內同仁組成審查團隊，就計畫內容及執行規畫進行審查及現場查證。經確認相關規畫符合現階段審查要求後，於今日完成計畫核定。

核安會說明，今完成的是「再運轉計畫」的審查，後續仍有多項程序與安全管制作業也必須依規辦理。在計畫執行期間，核安會也將持續進行監督與現場查證，確認相關作業依計畫及法規要求落實，台電公司也須提出執行結果報告，再送核安會審查。

此外，台電公司正辦理老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等「自主安全檢查」，待完成後依規定提交相關評估報告時，核安會亦會嚴格審查及現場查證，確認符合法規及安全要求。

核安會強調，核安會於審查期間已將核三廠再運轉計畫函請地方政府提供意見，並透過辦理地方說明會、拜訪地方人士等方式，聽取地方鄉親及公民團體的意見，納入再運轉計畫審查作業參考。