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116年最低工資調漲 789萬餘人健保費月均多繳26元

中央社／ 台北24日電
勞動部最低工資審議會今天召開會議，經委員討論決定自116年1月1日起，每月最低工資由29,500元調整至30,900元，調升1,400元。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照
勞動部最低工資審議會今天召開會議，經委員討論決定自116年1月1日起，每月最低工資由29,500元調整至30,900元，調升1,400元。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照

最低工資審議出爐，月薪從2萬9500元調漲到3萬900元，連11年調漲。民眾繳的健保費也增加，預估全台約789萬人受影響，未來每月健保費平均多繳26元，健保收入1年增約67億元。

勞動部最低工資審議會今天傍晚決議，最低工資月薪從新台幣到2萬9500元調升到3萬900元，漲幅4.745%，時薪也從196元調漲到205元，後續將送行政院核定，料將於明年元旦起實施。

衛生福利部社會保險司司長張鈺旋今天晚間接受媒體電訪說明，依全民健康保險法第19條規定，健保投保金額配合基本工資連動，明年基本工資調高之後，健保費投保金額級距將一併修正。

明年元旦起，健保投保金額分級表調整後，將會把目前第1級級距和第2級級距合併，從舊有的58個級距，減為57個級距。

因應最低工資調漲為3萬900元，張鈺旋表示，全台預估有789萬餘人，每月健保費跟著調整，整體保險對象平均每月多繳26元健保費。

張鈺旋說明不同投保身分類別差異，一般受僱者平均每月增加21元，影響人數約283萬人；職業工會平均每月增加44元，影響約262萬人；農漁民平均每月增加21元，影響約168萬人。

因應級距調整，張鈺旋指出，也會有部分民眾的負擔減輕，初步估計受影響789萬人中，約770萬人健保費增加、19萬人少繳保費。

張鈺旋表示，健保費調整是因應最低工資調漲，除領薪水的受僱者外，雇主、政府同樣須多負擔，預估1年將增加約67億元健保收入，包括民眾端25億元、雇主18億元、政府24億元，程序上須經預告、公告後實施。

勞動部最低工資審議會今天召開會議，經委員討論決定自116年1月1日起，每月最低工資由29,500元調整至30,900元，調升1,400元，圖為高雄科技園區下班車潮。記者劉學聖／攝影
勞動部最低工資審議會今天召開會議，經委員討論決定自116年1月1日起，每月最低工資由29,500元調整至30,900元，調升1,400元，圖為高雄科技園區下班車潮。記者劉學聖／攝影

最低工資 調漲 健保費 健保 月薪

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