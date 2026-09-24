最低工資調升 經濟部：儘速與勞動部共同研議協助措施

最低工資連續11年調升，明年起，最低工資月薪30900元，時薪205元，對基層勞工是好消息，但部分僱主也有人事成本增加的壓力。經濟部表示，對於受中東戰事、傾銷、原物料成本上升等影響的製造業及服務業，經濟部將儘速與勞動部共同研議協助措施。

針對24日最低工資審議會議結果，經濟部表示，最低工資調整攸關勞工基本生活及企業經營，針對審議委員提出，對於受中東戰事、傾銷、原物料成本上升等影響的製造業及服務業，經濟部將儘速與勞動部共同研議協助措施。經濟部長龔明鑫也指示，對受影響的中小微企業進行協助，持續強化中小微企業的發展韌性。

龔明鑫24日主持部務會議前表示，今年經濟成長率表現很好，但不是所有產業都有大幅的成長，考量最低工資調升，傳產及內需型產業將承受較大的挑戰及壓力，經濟部會與勞動部商量，討論如何提供協助，將參考過去的作法，給受影響產業相關補助；115年最低工資的補貼是針對受關稅影響的製造業，116年的最低工資補貼將納入受影響的服務業。