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森崴能源旗下 富崴遭台電求償95億
森崴能源昨（24）日代子公司富崴能源（6994）說明接獲台電公司函文，台電主張富崴能源承作「離岸風力發電第二期計畫─風場財物採購帶安裝案」有逾期違約金等事項未依約完成，截至9月11日止合計主張相關費用及違約金金額合計95.41億元。
森崴表示，富崴能源將秉持穩健保守原則評估並認列相關損失與影響，並依相關會計準則認列。公司將依相關法令規定及事件進展適時發布重大訊息。
森崴強調，富崴能源已就2026年起因惡劣天候無法施工進行展延申請，富崴能源將持續與台電公司積極溝通協商，並尋求相關履約爭議處理機制，以維護公司及股東權益。
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