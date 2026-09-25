森崴能源旗下 富崴遭台電求償95億

房市信用管制持續發酵，建商不只減少買地，連開工的腳步也明顯放慢。中央銀行昨公布八月消費者貸款及建築貸款統計，其中被視為觀察建商購地、推案及開工動能的重要指標「建築貸款」，八月底餘額降至三兆四一六一億元，連續六個月下滑，較二月大減近六七九億元，顯示房市買氣低迷下，建商持續踩煞車。

2026-09-25 00:00