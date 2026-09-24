連11漲！最低工資明年破3萬元 卓榮泰：兼顧勞工與產業

最低工資審議會24日拍板明年調升方案，月薪由現行2萬9,500元調升至3萬900元，增加1,400元、調幅4.745%；時薪則由196元調升至205元。調整案將由勞動部報請行政院核定，若核定實施，最低工資將連續第11年調升，月薪也將首度突破3萬元大關。

行政院長卓榮泰表示，感謝最低工資審議會依《最低工資法》規定，參採消費者物價指數年增率等調整標準，在考量產業財務負擔及勞工生活需求後作出結論。台灣經濟持續成長，成果應讓每一位辛勤打拚的國人共享。

卓榮泰指出，最低工資從2016年的2萬8元，逐步調升至今年的2萬9,500元，若明年方案經核定，將連續第11年調升。接下來行政院將加速相關行政程序，讓最低工資連續第11年調升，持續落實照顧基層勞工的承諾。

卓榮泰也強調，政府會持續支持產業發展。為進一步協助中小微企業，政府推動《中小微企業轉型升級發展條例》，8年加碼1,000億元預算，結合原有公務預算，從明年起每年投入250億元，加大、加速支持中小微企業進行數位、淨零雙軸轉型，提升市場競爭力。

卓榮泰表示，最低工資調整關係基層勞工生活，也牽動企業經營與產業榮景，感謝勞資雙方取得共識、達到平衡。政府將在這個平衡點上，持續從政策、制度等面向照顧勞工、協助產業，讓台灣經濟持續向上攀升。

根據勞動部公布的審議結果，本次調整幅度為4.745%，若經行政院核定，預估約261.16萬名勞工受惠，其中本國勞工約219.72萬人。