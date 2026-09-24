快訊

川習會開始 川普與習近平發言聚焦貿易、合作與AI

明年最低工資月薪3萬900元…789萬人受影響 平均健保每月多繳26元

聽新聞
0:00 / 0:00

連11漲仍不滿…勞團對最低工資調幅遺憾 籲違法裁罰標準應統一

中央社／ 台北24日電
勞動部今天舉行最低工資審議委員會，審議2027年最低工資的調整幅度與數額，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪資調升至31792元，共享經濟發展成果。記者許正宏／攝影
勞動部今天舉行最低工資審議委員會，審議2027年最低工資的調整幅度與數額，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪資調升至31792元，共享經濟發展成果。記者許正宏／攝影

勞動部最低工資審議會今天決議，調高最低工資調幅4.745%。勞工團體對結果不如預期感到遺憾，同時呼籲違反「最低工資法」的裁罰標準應全國統一

勞動部最低工資審議會決議，最低工資月薪從新台幣2萬9500元調高到3萬900元，調幅4.745%，後續將送行政院核定。

全國產業總工會理事長戴國榮說，工會對最低工資調幅只有4.745%感到遺憾與無奈，他說，工會的期望雖是7.77%，但底線可以到5%，且今天會中有學者以113年各行業對GDP的貢獻度與從業人數計算，最低工資調幅可達5.42%，勞工團體可接受，但雇主團體堅持不同意。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說，雖肯定最低工資調升，但4.745%的調幅，未達勞團期待的7.77%，仍是失望。

韓仕賢說，調升最低工資外，在照顧勞工生活保障上，政府還應修改勞保投保薪資上限，最低工資已連續11年調高，但勞保投保薪資的天花板仍是4萬5800元；此外，勞退新制中的雇主提撥率多半是最低的6%，政府應強制提高。

戴國榮也認同勞退新制雇主6%最低制提撥率應調高，他說，少數企業的勞退提撥率確高於6%，但21年來，多數企業仍是維持最低水準，現在很多年輕人又處在低薪狀態，會造成退休後的老年貧窮。

台灣勞工陣線發布新聞稿，肯定最低工資持續調整；同時指出，最低工資本來就是企業依法應負擔的勞動成本，如果政府只是透過補貼協助企業支付最低工資，恐怕反而讓企業更加依賴低薪紅利，無助於真正的產業轉型。

台灣勞工陣線認為，政府如果要以公共資源協助企業，就不能僅以「遵守法令」作為最低標準，而是必須要求企業承擔更多社會義務，提出包括具體的產業轉型計畫、改善勞動條件、提升勞工權益等，讓公共資源帶動升級與勞工共享經濟成果，不是成為企業維持低薪經營模式的補貼。

台灣勞工陣線也指出，「最低工資法」上路後，各地違法裁罰標準仍未統一。目前各縣市以及經濟部所屬產業園區、國科會各科學園區管理局等裁罰基準並不一致，甚至有需違法50次才處以最高罰鍰100萬的門檻，造成不同地區存在不同的違法成本，對遵守勞動法令的企業並不公平。

台灣勞工陣線呼籲勞動部，應依據「最低工資法」，儘速與各縣市及相關部會協商，統一全國最低工資違法裁罰基準，並應以「違法次數累積達5次以上」作為最嚴重違法情節，對雇主課以100萬元最高罰鍰，避免企業因所在地不同而取得違法紅利。

最低工資 勞團 統一 勞動部 月薪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞團喊話最低工資調幅7.77% 經濟紅利不共享執政黨對不起基層勞工

最低工資談不攏？勞方曝最後階段為「400元差距」 卡關達40分鐘

最低工資應至少漲7% 時薪211元、月薪31792

最低工資月薪升至3.09萬元 商總籲政府提高勞健保分擔比重

相關新聞

最低工資調至3萬900元 資方代表喊漲太多：中小企業恐怕吃不消

最低工資審議會今天從上午10時一路開了超過7小時，最後決定將月薪調至3萬900元。資方代表會後受訪時表示，這次調幅超出預期，尤其傳統產業、服務業和中小企業，接下來的壓力會很大。

最低工資談不攏？勞方曝最後階段為「400元差距」 卡關達40分鐘

勞動部24日召開最低工資審議會，拍板2027年最低工資月薪調升至30,900元，時薪調升至205元，調幅4.745％，這也是最低工資連續第11年調升。勞方於會後受訪透露，勞資雙方在最後階段為月薪「400元」的差距僵持長達40分鐘，最終由勞動部長居中協調，雙方各退一步、各讓200元。

同步承壓！最低工資明年破3萬 專家指「這些產業」首當其衝

最低工資調升，企業人事成本與內部薪資結構也將同步承壓。專家指出，住宿餐飲、批發零售等人力密集產業將首當其衝，勞健保、加班費等成本也將墊高；值得注意的是，若企業僅調高新進或低薪員工薪資，卻未同步調整資深員工待遇，恐出現「薪資壓縮」現象，拉近不同年資、職等間的薪酬差距，進一步影響員工士氣與留任意願。

最低工資連11漲！明年月薪3萬900元、時薪205元 漲幅4.745%

最低工資審議結果出爐。最低工資明年月薪3萬900元，漲幅4.745%；時薪205元。今年因勞資遲遲未能達成共識，拍板時間罕見延遲至下午4點之後，比近幾年來得晚。

明年最低工資月薪3萬900元…789萬人受影響 平均健保每月多繳26元

最低工資審議結果出爐，明年月薪3萬900元，漲幅4.745%、時薪205元；健保投保金額也將配合調整。衛福部社保司表示，預估約789萬人將受影響，未來每月健保費平均多繳26元，健保收入1年可增加約67億元。

116年最低工資調漲 789萬餘人健保費月均多繳26元

最低工資審議出爐，月薪從2萬9500元調漲到3萬900元，連11年調漲。民眾繳的健保費也增加，預估全台約789萬人受影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。