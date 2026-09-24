最低工資連11年調漲 洪申翰：將研擬補貼配套支持製造及服務業

最低工資審議會今天拍板，明年最低工資月薪將調升至新台幣3萬900元、時薪205元，較目前調升4.745%，勞動部長洪申翰說，除照顧基層勞工外，也將研擬配套支持受中東戰事等影響製造業及服務業。

歷經7個多小時的討論，勞動部最低工資審議會今天傍晚決議，最低工資月薪從2萬9500元調至3萬900元，調升1400元，時薪比照月薪調幅，從196元調漲到205元，後續將送行政院核定，預定明年1月1日上路。

勞動部後續召開會後記者會，洪申翰指出，審議委員皆有共識，要維持基層勞工的基本生活和實質的購買力，因此依主計總處預估今年全年消費者物價指數（CPI）2.07%須全數反應。

不過，在經濟成長率部分，洪申翰表示，主計總處預估是11.05%，勞資雙方對經濟成果如何分享一開始有不同看法，勞方委員認為應勞資共享，而資方委員則提醒，不同產業發展有不同差異，即便是同屬於製造業都可能有不同情況。

洪申翰表示，審議最低工資時須考慮部分企業支付能力，尤其是中小企業跟比較辛苦的傳統產業，因此在衡量經濟分享比例以及反映CPI成長的幅度，最後決議調升1400元，這調升金額也是近10年來的最高額度。

洪申翰說，最低工資調整後，預估約有261.16萬名勞工受惠，其中本國勞工約219.72萬人，包含月薪182.7萬人，時薪78.46萬人。

洪申翰表示，最低工資經行政院核定後，將是民國105年以來連續11年調漲，月薪由2萬9500元提升到3萬900元，總調幅達54.4%；時薪將由196元提升到205元，總調幅達70.8%。

洪申翰也說，審議委員有提到，對於受中東戰事、傾銷、原物料成本等影響的製造業或服務業仍面臨諸多困境，勞動部將與經濟部儘速研擬配套方案，給予產業協助，以達到「大力挺勞工、大力挺產業」的目標。