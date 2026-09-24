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最低工資調至3萬900元 資方代表喊漲太多：中小企業恐怕吃不消

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
勞動部長洪申翰出席最低工資審議會。記者許正宏／攝影
勞動部長洪申翰出席最低工資審議會。記者許正宏／攝影

最低工資審議會今天從上午10時一路開了超過7小時，最後決定將月薪調至3萬900元。資方代表會後受訪時表示，這次調幅超出預期，尤其傳統產業、服務業和中小企業，接下來的壓力會很大。

工業區總會北部會長吳聰明直說：「這次加的幅度太大了，都是資方這邊在妥協。」他表示，資方也希望事情能順利解決，理解勞工的辛苦，但目前除了AI相關產業表現較好，其他產業的處境並不輕鬆。他說，有企業訂單減少兩到三成，也看到部分工廠逐漸收掉，這時再提高薪資，業者很難承受。

吳聰明坦言，代表工商團體的委員回去「一定會被罵爆」。他表示，勞動部在會中提到研議產業扶助措施，希望政府盡快提出具體辦法，協助受到衝擊的中小微企業。

一名與會委員透露，資方原先能接受的調幅最高約3%，勞方則主張6.8%，雙方拉鋸許久。資方後來提出比照公務員調薪4%，仍未獲勞方接受，雙方持續拉鋸，勞方一度將討論金額訂在3萬1100元、資方為30700元，最終資方加200元、勞方少200元，達成3萬900元。該委員說，調整最低工資應反映物價上漲，但質疑是否也要直接依經濟成長率決定調幅。

工商協進會秘書長邱一徹也說，最擔心的是中小企業受到的衝擊。他表示，民間企業一般加薪幅度大約是1000元，這次月薪一下增加1400元，服務業和傳統產業中的部分業者「恐怕會很吃力」。

全國工業總會常務理事何語表示，勞工當然希望工資越高越好，但對傳統產業和中小企業來說，調高最低工資後，企業可能也得調整其他員工薪資，勞健保相關負擔也會增加。他說，業者一定會抱怨，但物價確實漲了；資方希望政府將高科技與傳統產業的經濟成長表現分開檢視，讓各產業能負擔多少調薪，看得更清楚。

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