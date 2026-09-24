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防大陸白菜違規轉運來台 經濟部公告進口應附產地證明

中央社／ 台北24日電

經濟部貿易署今天表示，考量近日出現疑似中國大陸產甲醛白菜，透過越南違規轉運，貿易署今天公告，生鮮或冷藏白菜自10月8日起增列輸入規定代號「465」，要求白菜進口時應檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明，以利海關查核原產地，加強管理白菜進口來源。

貿易署發布公告指出，「白菜，生鮮或冷藏」應依相關檢疫規定及食品輸入查驗辦法辦理輸入，其中中國大陸產製白菜並不准輸入。

貿易署表示，考量近日出現疑似中國大陸產甲醛白菜透過越南違規轉運的情形，引發國人食安疑慮，農業部因此要求強化進口白菜的原產地管理，避免中國大陸產白菜以第三地名義作為原產地輸入台灣，影響農民權益及食品安全。

因此，貿易署依「貨品輸入管理辦法」第8條第1項及農業部9月11日函文，公告白菜增列輸入規定代號「465」。依規定，10月8日起進口生鮮或冷藏白菜時，應檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明，供海關查核原產地。

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