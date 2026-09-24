最低工資談不攏？勞方曝最後階段為「400元差距」 卡關達40分鐘

勞動部24日召開最低工資審議會，拍板2027年最低工資月薪調升至30,900元，時薪調升至205元，調幅4.745％，這也是最低工資連續第11年調升。勞方於會後受訪透露，勞資雙方在最後階段為月薪「400元」的差距僵持長達40分鐘，最終由勞動部長居中協調，雙方各退一步、各讓200元。

為400元僵持40分鐘 部長提「各退一步」拍板30,900元

台北市職業總工會理事長鄭力嘉表示，雙方都以各自數據進行和平論述，勞方對自身數據有信心。勞方最後喊出的底線是31,100元（調幅約5.08%），而資方則踩死30,700元，雙方為此400元的差距卡關長達40分鐘。最後由勞動部長提出「各退200元」的折衷方案，才得出30,900元這個數字。

台灣總工會理事長花錦忠表示，勞方起初希望能有6%至7%的調幅，最終敲定為4.75%（實質金額為30,900元），「這是在經過漫長協商與部長的用心促成下，大家達成的平衡點，雖然不滿意，但也只能勉強接受」。不過鄭力嘉也坦言，若單看絕對金額，調漲1,400元已是史上最高的調漲金額。

資方拿「產業差異」說明 盼遊說勞方降低調幅

全產總理事長戴國榮坦言，會議一開始的氛圍，讓勞方覺得資方有點缺乏誠意。針對消費者物價指數（CPI）的足額反映，資方資深委員質疑，該依據主計總處預估的2.07%，還是今年1至8月的1.89%，甚至提議使用更低的其他民生物資CPI。

戴國榮指出，國內GDP貢獻度達11.48%（或主計處預估的11.05%），勞方起初主張調幅7.77%，但資方堅守「不超過3%」的底線。

資方主張，有高達70%的勞工不在AI高科技產業，且部分內需服務業呈現負成長，因此GDP的高成長不應齊頭式分配；資方也以「過去調幅最高不超過1,250元」為由，認為調至30,700元已展現十足誠意。

學者提「加權GDP 5.42%」遭拒 政府擬祭定額補貼

面對僵局，與會學者提出折衷方案。考量各行業對GDP貢獻不一，改以「各行業別貢獻度」搭配「就業人數」進行加權平均，計算出5.42%的調幅。戴國榮表示，勞方與學者皆支持此方案，也願意讓步接受月薪31,100元、時薪206元，但資方仍不買單。

為減輕資方壓力，勞動部與經濟部在最後階段提出「政策性補貼」作為配套。只要企業因最低工資調漲導致支付能力受衝擊，政府將提供「定額全額補貼」，這將大幅減輕雇主的勞健保與人事成本。

勞方反對「分產業訂工資」 籲推動分潤法制化

針對資方屢次提及的「產業分配不均」，戴國榮強調，勞方堅決反對「依產業別訂定不同最低工資」，因為這會創造出「次等公民」。鄭力嘉也補充，雖然資方宣稱傳統產業表現不佳，但勞方數據顯示，許多傳統產業仍有4%至5%的成長率。

對於未來的低薪解方，戴國榮呼籲，政府不應以降低最低工資調幅來妥協，而應輔導弱勢產業進行AI轉型與勞工技能培訓；另應推動「勞資共享企業獲利盈餘」的機制法制化，強制企業獲利時依比例分潤給勞工，才能實質拉升台灣整體中產階級的薪資，避免陷入新貧階級的窘境。