最低工資30900元…卓榮泰：加速行政作業 完成最低工資連11漲

最低工資審議會通過建議將月薪調整為30900元、時薪205元。閣揆卓榮泰在臉書貼文表示，從2016年起，最低工資已連10年調升；行政院將加速相關行政程序，連續第11年調升最低工資，落實照顧勞工的承諾。

最低工資審議會今天經過馬拉松式的會議，在傍晚通過明年度最低工資調升建議金額，時薪建議調整為205元，月薪建議調整為30900元。

卓榮泰透過臉書貼文表示，感謝最低工資審議會，依「最低工資法」規定，參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度等標準，在考量產業財務負擔以及勞工生活需求後作出結論。

他強調，台灣經濟持續成長，成果應該讓每一位辛勤打拚的國人共享。從2016年的20008元，到今年的29500元，最低工資已連10年調升。接下來，行政院將加速相關行政程序，讓最低工資能連續第11年調升，持續落實照顧基層勞工的承諾。

卓榮泰並說，政府會持續支持產業發展。為進一步協助中小微企業，政府推動「中小微企業轉型升級發展條例」，8年加碼1000億元預算，結合原有公務預算，從明年開始，每年投入250億元，加大、加速支持中小微企業數位淨零雙軸轉型、提升市場競爭力。

他強調，最低工資的調整，關係基層勞工的生活，也牽動企業經營與產業榮景。感謝勞資雙方取得共識，達到平衡，政府會在這個平衡點上，思考如何在政策、制度等面向，持續照顧勞工、協助產業，讓台灣經濟，繼續向上攀升。