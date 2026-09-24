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同步承壓！最低工資明年破3萬 專家指「這些產業」首當其衝

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
明年最低工資出爐，月薪由2.9萬元升至3.09萬元，調幅4.745%；時薪也由196元提高至205元。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照
明年最低工資出爐，月薪由2.9萬元升至3.09萬元，調幅4.745%；時薪也由196元提高至205元。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照

最低工資調升，企業人事成本與內部薪資結構也將同步承壓。專家指出，住宿餐飲、批發零售等人力密集產業將首當其衝，勞健保、加班費等成本也將墊高；值得注意的是，若企業僅調高新進或低薪員工薪資，卻未同步調整資深員工待遇，恐出現「薪資壓縮」現象，拉近不同年資、職等間的薪酬差距，進一步影響員工士氣與留任意願。

104人力銀行人才永續長鍾文雄表示，最低工資調整的直接影響，會集中在薪資結構較貼近最低工資、且大量使用基層或時薪人力的產業與職務，例如住宿、餐飲、批發、零售等民生服務業等。

鍾文雄說，從企業用人的角度來看，調薪後增加的不只是最低工資本身，也會牽動勞健保、加班費等人事成本，因此不同產業會依照營運型態、缺工程度與人力需求彈性思考是否進行調整，例如重新檢視正職、兼職排班人力甚至導入自動化設備的配置。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，在缺工壓力持續下，不少業者其實早已主動拉高起薪，希望以更具競爭力的待遇吸引人才。以餐飲業為例，目前1111人力銀行站上約有7萬8千個工作機會，薪資待遇高於35,000元，「35K起跳」逐漸成為不少品牌招募新鮮人的基本門檻，部分大型連鎖品牌甚至開出38K、40K以上薪資，顯示在缺工環境下，市場薪資已率先向上調整。

不過，莊雨潔提醒，最低工資調升後，企業人事成本進一步墊高，也可能加劇內部「薪資壓縮」問題。若原本月薪落在4萬至5萬元的員工未同步調薪，與新進或低薪員工之間的薪資差距就會縮小，容易產生「工作經驗更久、責任更多，薪水卻只比新人高一點」的相對剝奪感，進而影響團隊士氣與留任意願。

最低工資 薪資 人力銀行

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