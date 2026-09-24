最低工資調漲4.745％ 月薪30900元、時薪205元

勞動部今天舉行最低工資審議委員會，審議2027年最低工資的調整幅度與數額，勞資雙方審議委員在經過8小時的討論過後，晚間審議結果出爐，2027年月最低工資調整為30900元、時薪調升至205元，調整幅度達4.745%。

最低工資審議結果出爐，最低工資審議會經勞、資、學、政四方委員討論，決定自116年元旦起，每月最低工資由29,500元調整至30,900元，調升1,400 元，調幅4.745％；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由196元調整至205元，調整案將由勞動部陳報行政院核定。

今年因勞資遲遲未能達成共識，拍板時間罕見延遲至下午4點之後，比近幾年來得晚，會議歷經約莫8小時，據了解，今年審議過程，勞資對調幅意見相差甚遠，僵持不下，資方代表下午還一度離席到其他小會議室商議對策，勞政學委員們等待許久，在會議結束後，台灣總工會理事長花錦忠、全國職業總工會理事長楊芸蘋、汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉步出電梯，媒體記者紛紛上前詢問會議內容，台灣總工會理事長花錦忠說明各方在審議過程中的立場與堅持。